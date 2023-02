Adiós a los audios de WhatsApp: esto es lo que pasará ahora

Para cualquiera de nosotros, enviar una nota de voz por WhatsApp es algo muy habitual, quizás demasiado. El abuso de esta funcionalidad es desesperante en bastantes ocasiones. Pero desde la aplicación están preparando una nueva funcionalidad muy útil y que podría dar como resultado que las notas de voz bajen su intensidad.

WhatsApp prepara algo grande

Esta nueva funcionalidad está en fase de desarrollo, y puede ser un excelente medio para no saturar a nuestros interlocutores con la nota de voz. Se trata de un sistema mediante el cual se puede transcribir la nota de voz a texto. Esto es algo que ya tiene la versión premium de Telegram, con buenos resultados. Tan sencillo como recibir esa nota de audio y que la propia aplicación te la pase a texto.

Es muy útil en los casos en los que no podemos escuchar un audio, ya sea por una reunión de trabajo o no poder dedicar el tiempo de escucharlos, que siempre es una gran inversión. A pesar de que hablas, puedes acelerar las notas de voz, incluso al doble de su velocidad, no deja de ser un importante engorro, más por parte del que escucha que quien la manda.

Evidentemente, se trata de algo que todavía está en fase de pruebas y que los usuarios no van a poder disfrutar hasta una siguiente actualización, todavía no se sabe cuando. La tecnología ya lo hace posible, hemos referido el caso de Telegram.

Las notas de voz siempre tienen bastante peligro, ya que, aunque las normas de educación no recomiendan más de un minuto de duración, para nota de voz, llegamos a recibir verdaderos podcasts. Esto supone una inversión de tiempo muy elevada para quien está al otro lado del teléfono, y siempre la persona que le envía, no suele tener en cuenta que el tiempo es lo más valioso que tenemos. ¿No es más interesante hacer una llamada antes que tener a una persona en ascuas?

En todo caso, esta nueva función puede ahorrar mucho tiempo, ya que tardamos muy poco en leer un mensaje y no en escuchar la nota de audio. Evidentemente, la claridad con la que hablemos a WhatsApp será determinante para que la transcripción posterior sea fidedigna. Pueden darse casos de palabras alteradas y que hagan que la lectura del mensaje sea incluso un esfuerzo añadido. En cuanto esté disponible, la nueva actualización nos haremos eco de ella y la pondremos a prueba, puede dar incluso lugar a situaciones muy divertidas.