Una vecina de Mocejón vio al asesino junto a su padre tras el crimen: «No creo que no supiese nada»

El asesino confeso de Mocejón apenas salía de casa sin su padre y la familia apenas tenían trato con los habitantes del pueblo. Esto es lo que afirma una de las vecinas del pueblo donde el pasado domingo Mateo, un niño de 11 años, fue asesinado a puñaladas en el campo de fútbol Ángel Tardío. La misma vecina asegura a OKDIARIO haber visto a padre e hijo juntos después de que se produjera el crimen y señala directamente a Fernando Pérez, el padre: «No creo que no supiese nada».

La vecina, que no ha querido ser identificada, ha desmentido las acusaciones de Fernando contra el pueblo. «Cuando salía de casa era con el padre. Si no sales de casa no puedes tener mala relación con nadie. Los vecinos no conocíamos el nombre del niño. Si los propios vecinos no conocen tu nombre, ¿qué te va a decir una persona que prácticamente no te conoce?», asegura la vecina sobre Juan Pérez, el asesino confeso, y su padre. Fernando, en un intento de exculpar a su hijo, apuntó a los vecinos diciendo que el niño no era querido en Mocejón y que era el «tonto loco».

Fernando y Juan Pérez fueron vistos tras el crimen, sobre las 13:30, cuando volvían de misa, a donde iban «todos los domingos». La vecina asegura que se encontró con el asesino confeso y su padre y que éste la saludó, lo cual le «extrañó, porque nunca saludaba». Fernando le preguntó a esta vecina por el revuelo que había en el pueblo, a consecuencia del asesinato de Mateo, a lo que ella le contó lo que sucedió en el campo de fútbol. Él le dijo que le habían contado que habían matado a Mateo porque «le querían robar una consola», unas declaraciones que extrañaron mucho a la vecina.

Esta vecina de Mocejón afirma que en su encuentro el asesino confeso actuaba «como siempre».»Es un niño que mira siempre hacia abajo, dando vueltas de un lado para otro, al lado del padre. No saluda, no habla. Eso no me extrañó en su momento porque su comportamiento habitual es ese», señala la vecina. También apunta que al día siguiente, cuando se supo la noticia, ya fue «cuadrando» la actitud extraña del joven.

La vecina también señala al padre, quien cargó el martes contra Mocejón. «Que el padre no sepa nada me parece un poco extraño, la verdad», asegura. «Un padre que siempre va con el hijo a todos sitios, que el hijo no sale solo prácticamente nunca. ¿No te extraña que desaparezca un día o dos por la mañana? Porque el hijo está mal. Ese niño no está bien», señala.

Juan, el asesino confeso, tiene una discapacidad intelectual del 75%, según afirmó su padre tras la detención de su hijo el lunes. La vecina lo confirma, pero no sabe si se trata de una discapacidad intelectual o de otra enfermedad. «No sé si tiene esquizofrenia. Algún problema tiene, porque el comportamiento del niño no es el habitual. Le llaman niño porque no aparenta 20 años. No tiene el comportamiento de una persona adulta», sentencia la vecina de Mocejón.