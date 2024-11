La codicia le desbordó por completo, el inspector jefe de antiblanqueo de la UDEF de Madrid amasó tal cantidad de dinero, 20 millones de euros, que no tenía tiempo ni manera de blanquearlo. «Tenía tanto dinero que no podía blanquearlo y quitárselo de encima», aseguran fuentes de la operación en la que ha caído el inspector, su mujer, también agente de la Policía Nacional destinada en la comisaría de Alcalá de Henares, y otras 13 personas más.

Incluso guardar el dinero negro que no le daba tiempo a blanquear se había convertido en un problema de tal magnitud para el policía corrupto, que se atrevió a esconder cerca de un millón de euros en el cajón de su despacho de la Jefatura Superior de Madrid sin que sus compañeros sospecharan lo que ocultaba entre ellos. Sin acceso a los grandes canales de blanqueo de dinero que trabajan para los narcotraficantes de primer nivel, el Policía había ocultado 15 millones de euros en las paredes y techo del salón de su chalet y otros 4 millones más en una segunda vivienda que tiene en la costa de Alicante.

Ahora, los agentes tratan de averiguar cómo el policía detenido consiguió reunir tal cantidad de dinero en poco más de diez años y han puesto el foco en los confidentes que conoció en su anterior destino en la sección antidroga de la UDYCO Central de la Policía. Los indicios apuntan, entre otros al cártel de Los Balcanes, la organización de narcos con mayor poder en la actualidad, que en este mes de octubre ha perdido el mayor alijo de cocaína requisado en la historia de España.

El blanqueo acabó con otros delincuentes

Los investigadores creen que, además de cobrar de los narcos, el inspector jefe presuntamente ayudaba a los traficantes a blanquear sus ganancias. También se investigan la sociedades con las que intentó enmascarar el movimiento de dinero y a un familiar que usaba como testaferro y que tenía a su nombre las propiedades.

«El problema no es ganar una fortuna de forma ilegal, es meter ese dinero en el cauce legal», apunta fuentes policiales. Imposible no recordar la operación Emperador y la trama china que no fue capaz de blanquear las decenas de millones que obtenían defraudando a Hacienda.

Las imágenes de la Policía empujando carros de supermercado llenos de cientos de fajos de billetes hallados en los domicilios de los cabecillas de la trama, están en la retina de todos.

Conducía un coche con 10 años de antigüedad

La detención del inspector jefe ha dejado un rastro de honda decepción en la Jefatura Superior de Madrid. Había llegado a la jefatura de la UDEF de Madrid hace cuatro años, tras ascender a Inspector Jefe, y desde entonces dirigió múltiples operaciones contra mafias de blanqueo, estafadores y delincuentes económicos.

Sus compañeros no sospecharon de él hasta hace bien poco. El detenido vestía y vivía de forma discreta sin levantar sospechas entre el resto de policías, conducía un Range Rover Evoque con diez años de antigüedad y no vestía con ropa de marca. «Se comportaba como un buen jefe, con un carácter sencillo y reservado, ha sido una decepción enorme para nosotros», puntualizan fuentes policiales.

Todo lo contrario que el resto de detenidos en la operación, que presumían de coches y viviendas de lujo, todos ya requisados por los agentes que han llevado a cabo la investigación.

La Audiencia Nacional ya ha enviado al policía detenido y a su pareja a prisión provisional junto a trece detenidos, a ambos agentes se les investiga por los delitos de tráfico de drogas, cohecho, blanqueo, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos.