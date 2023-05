La Policía Nacional desarticula una banda que vendía preservativos defectuosos y medicamentos para la disfunción eréctil a miles de prostitutas de Europa y otros países de Europa. La Unidad Central de Ciberdelincuencia ha detenido en Barcelona a los diez miembros del grupo que movían el negocio a través de una app de mensajería, distribuían preservativos falsificados de ínfima calidad y pastillas para la disfunción eréctil fabricadas en China e India que escapaban a cualquier control médico.

La investigación se inició a partir de la queja interpuesta por una clienta denunciando la mala calidad de los preservativos de una marca muy conocida. El delegado de Seguridad de dicha empresa lo denunció a su vez a la Policía Nacional y del caso se ocupó la Unidad Central de Ciberdelincuencia.

Tras numerosas gestiones con la empresa de paquetería, los agentes

encontraron miles de víctimas en España que, sin saberlo, compraban los preservativos falsos a la empresa investigada. La mayor parte de los clientes eran mujeres dedicadas a la prostitución.

Muchas de las víctimas aportaron muestras de los preservativos que se enviaron a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios

(AEMPS) como a la empresa distribuidora de la conocida marca de

preservativos en España. Por un lado, el informe pericial emitido por la

AMEPS concluyó que los productos no cumplían con los requisitos para su

comercialización en nuestro país y no ofrecían el nivel de protección adecuado. Por otro, la distribuidora aseguró que se trataba de una clara falsificación del producto por no corresponder la fecha de caducidad con el número de lote, teniendo los preservativos bordes deficientes y presentando una tipografía que no utiliza la marca original.

Con toda esa información, los agentes realizaron dos registros domiciliarios en las localidades barcelonesas de Badalona y Hospitalet de Llobregat. En el domicilio de Badalona, además de una ingente cantidad de preservativos de diferentes marcas y medicamentos contra la disfunción eréctil, localizaron numerosos dispositivos informáticos que evidenciaron la enorme profesionalización de los delincuentes. Allí los policías intervinieron 22 teléfonos móviles conectados y vinculados a equipos desde los que se gestionaban, de manera optimizada, una gran cartera de clientes y ventas.

Tras el visionado in situ de los dispositivos, los policías confirmaron la existencia de numerosas medidas tecnológicas de seguridad adoptadas por los arrestados para no ser detectados. Los detenidos contaban con

aplicaciones para anonimizar las conexiones a Internet y con

navegadores que les permitían pasar desapercibidos en la dark web o

navegar en modo incógnito. Tenían hasta una página web donde ofrecían los falsos medicamentos contra la disfunción eréctil.

Los investigadores de la Policía Nacional han demostrado que la banda funcionaba como un gran entramado empresarial de importación, distribución y venta al público de preservativos y medicamentos. Además, han encontrado evidencias de que los arrestados comercializaban estos productos también en Polonia e Italia.

Además de los diez detenidos de origen chino, la operación se ha saldado con la i ntevención de 50 ordenadores, 20.000 preservativos falsificados y miles de cajas de medicamentos contra la disfunción eréctil fabricadas en China, India, Japón y América. La distribución de este tipo de productos supone un importante peligro para la salud pública debido a la ausencia de control médico tanto en la fabricación como en la posterior prescripción de los medicamentos.