Un niño de 13 años mata a su compañero de clase para cortarlo con una motosierra y comérselo por «curiosidad»

El asesinato de un niño a manos de su compañero de clase de 13 años ha causado conmoción entre los conocidos y familias que guardan relación con el colegio en el que ambos estudiaban: el menor acabó con la vida de la víctima asestándole un golpe en la cabeza para, después, cortar su cuerpo con una motosierra.

Los hechos tuvieron lugar en la casa de Youssef, el agresor, que invitó a su amigo Mohamed cuando sus padres no estaban en el domicilio para poder perpetrar el asesinato. Una vez allí, llevó a cabo su plan: golpeó a la víctima brutalmente en la cabeza con un palo de madera y lo cortó en pedazos con la motosierra de su padre. El propio agresor ha confesado el crimen y el informe forense ha confirmado su relato.

El menor contó a la policía que fueron las películas y los videojuegos las que lo motivaron para cometer el asesinato, con el que quería recrear las escenas violentas que había visto en pantalla. Después, afirmó, lo desmembró para comérselo, con la única intención de matar su «curiosidad». «Era como pollo empanado», matizó.

Una vez satisfecho por despejar su duda, Youssef guardó los restos descuartizados de la víctima en su mochila y se desplazó hasta un centro comercial para repartirlos en varias zonas: en los alrededores del propio centro comercial, en los de una piscina, en una zona de campo y bajo un puente.

La policía no sólo obtuvo la confesión del agresor, sino que también pudo asistir a la recreación del crimen con su colaboración. Las autoridades y el menor se trasladaron hasta los lugares en los que había depositado los restos de la víctima, en la localidad de Ismailia (Egipto).

La investigación sigue abierta y Youssef ha ingresado en un centro de atención para menores tras su traslado al Ministerio Público. Se le realizará una evaluación de su estado psicológico.