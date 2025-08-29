Paco Tomás, un jubilado de Tarragona de 79 años con discapacidad, está prisionero en su propia casa por culpa de su hija okupa que está intentando arrebatarle su casa. «Yo les dejé vivir en mientras estaba ingresado dos meses en el hospital y ella me cambió la cerradura, me tiró la ropa y se quedó con la vivienda», denuncia. Ahora, un juzgado ha ordenado el desahucio de su hija okupa pero ella ha recurrido.

Entre tanto, Paco consiguió volver a entrar en su casa y se ve obligado a compartirla con su hija okupa y su yerno. «Estoy prisionero en mi propia casa, ni siquiera puedo salir al balcón, me tienen encerrado», explica este jubilado con una discapacidad del 76%.

«He pedido una orden de alejamiento, porque no para de amenazarme de muerte y me insulta, todos los días, me tratan como un animal», detalla la víctima de su hija okupa.

Su hija okupa le tiró todos sus enseres

Los hechos arrancaron en agosto del año 2022. Paco estuvo dos meses ingresado en el hospital y su hija le pidió residir en su casa mientras tanto. El accedió con la condición de que se fueran en cuanto regresara del hospital.

Le engañaron. Mientras estaba ingresado en el hospital, su hija okupa cambió la cerradura de la puerta y se quedaron en su casa. «Me tiraron toda mi ropa y las fotografías de mi vida, también desapareció mi televisión», cuenta el jubilado.

Paco consiguió que su hija okupa y su pareja le dejaran pasar a su casa y ahora es él el que se niega a abandonar su vivienda. Por ese motivo, asegura, su hija okupa le ha amenazado de muerte, incluso armada con un cuchillo. También dice que le insultan todos los días y le hacen la vida imposible mientras él no se atreve ni a salir de su habitación.

La hija okupa recurre el desahucio

Paco interpuso una demanda civil de desahucio contra su propia hija okupa que se ha resuelto en noviembre de 2024 con una sentencia que ordena a su hija okupa y al yerno a desalojar la casa de Paco. Su hija ha recurrido a la Audiencia Provincial y entre tanto sigue sigue okupando la casa de Paco. Aseguran que Paco les hizo venir de fuera de Cataluña para cuidarle y ahora no tienen medios para regresar.

El jubilado también denunció a su hija okupa y su yerno por maltrato. Incluso se ha comprado un espray de defensa y ha pedido una orden de alejamiento de su hija okupa, que le fue denegada porque había menores en la casa.

«Ahora los hijos de mi hija son mayores de edad y trabajan, también los de su pareja. Tienen que ser ellos los que se hagan cargo de su madre y que ella abandone mi casa de una vez», comenta Paco.