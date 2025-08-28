La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) en funciones de guardia, acordó el pasado lunes la puesta en libertad provisional del detenido el pasado sábado 23 de agosto por agredir salvajemente a dos agentes de la Policía Nacional. Los dos policías de Sevilla están de baja, uno con una muñeca rota y otro con lesiones en una pierna, tal y como se puede apreciar en la imagen.

Desde el sindicato policial JUPOL, personado como acusación particular en el caso, denuncian que «mientras el agresor de los policías nacionales a estas horas puede estar paseando tranquilamente por el pueblo, mis compañeros tardarán un tiempo en recuperarse de las lesiones que les ha provocado y además Alcalá de Guadaíra cuenta con un patrulla menos hasta su recuperación».

El vídeo que los vecinos grabaron de la salvaje agresión a los dos policías nacionales en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) muestra al agresor pateando y dando puñetazos a los agentes que intentaban detenerlo.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 23 de agosto cuando los testigos llamaron urgentemente a la Policía Nacional porque un vecino muy conocido por su carácter violento estaba destrozando un bar de localidad sevillana. Tras una agresiva discusión con el propietario del local, el arrestado agarró un taburete y comenzó a destrozar el bar. Durante la reyerta, le rompió la clavícula al propietario y arrasó con el establecimiento.

Patadas en la cabeza los policías

El protagonista de la agresión a los policías, un hombre de 50 años, recibió a golpes a los agentes que acudieron a detenerlo. Le asestó un puñetazo en la cara al agente que se acercó a identificarle y luego la emprendió a patadas y golpes con los dos policías que acudieron a reforzar a sus compañeros.

Las imágenes del vídeo que grabaron los testigos muestran al agresor fuera de sí, golpeando con fuerza a los agentes y dándoles patadas en la cabeza con unas botas de puntera de acero. El arrestado, sin antecedentes policiales pero muy conocido en la localidad por su carácter violento, dio positivo en alcohol y cocaína.

La Taser de los policías estaba estropeada

Fuentes policiales lamentan a OKDIARIO que la agresión a sus compañeros en Alcalá de Guadaíra se podría haber evitado si la pistola eléctrica Taser que debían llevar no hubiera dado fallos.

No es un caso aislado. Desde JUPOL denuncian que el sistema informático que permite recargar las pistolas que usan unidades de toda España, se recalienta y las inutiliza temporalmente.

Es lo que ocurrió en este caso de Alcalá de Guadaíra y los agentes no pudieron llevarse la Taser. Sin su arma de inmovilización temporal, los agentes tuvieron que reducir al violento y resultaron lesionados.