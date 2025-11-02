Encuentran el cadáver de un hombre en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas (Murcia)

Los servicios de emergencias han encontrado el cadáver de un hombre en un contenedor de reciclaje de ropa en Las Torres de Cotillas, en Murcia, según ha informado el 112 de la región.

El hallazgo se ha producido en la madrugada de este domingo, 2 de noviembre, en torno a las 0:32 horas, después de que el 112 recibiera una alerta que informaba de la presencia de una persona en el interior de un contenedor de ropa. Varias unidades de Policía Local, Bomberos, Guardia Civil y sanitarios se personaron en el lugar inmediatamente, pero sólo pudieron confirmar el fallecimiento.

Este caso recuerda al que tuvo lugar hace dos semanas en Almazora (Castellón), donde se encontró en el interior de un contenedor de residuos al ex marido de la alcaldesa del citado municipio, María Tormo.

Algo similar ocurrió hace unos meses, en diciembre de 2024, en Bens (La Coruña), donde los trabajadores de una empresa de recogida de papel de reciclaje hallaron el cadáver de un hombre en uno de los contenedores que estaban descargando. El cuerpo pertenecía a un hombre de origen marroquí de 41 años, que contaba con varios antecedentes policiales por violencia de género.