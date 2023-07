Un cocodrilo ataca brutalmente a su cuidadora en un zoo y un visitante se lanza sin pensarlo a ayudarla

Un hecho escalofriante ocurrió en el zoológico estadounidense Scale and Tails situado en Salt Lake City, Utah, donde un cocodrilo atacó brutalmente a su cuidadora a la que casi arranca un brazo. Afortunadamente un valiente visitante se lanzó sin pensarlo a la piscina donde se encontraba el animal y lo inmovilizó hasta que lograron liberar a la mujer de las fauces del reptil.

El incidente fue captado en video donde se ve a la cuidadora darle de comer al cocodrilo cuando de pronto le muerde la mano izquierda y la arrastra hasta un tanque de agua donde habita el animal. El reptil, llamado Darth Gator, comenzó a dar vueltas sobre sí mismo para arrancarle el brazo a la mujer que también giraba para evitarlo. Ante esto, un visitante del zoo llamado Donnie Wiseman, se lanzó sin pensarlo al tanque e inmovilizó al animal subiéndose a su lomo hasta que lograron liberar a la cuidadora. La mujer fue trasladada a un hospital cercano e intervenida quirúrgicamente.

Cabe decir que este terrible suceso, que tuvo lugar en agosto del año 2021, se produjo durante una fiesta de cumpleaños donde se encontraban varios menores que asistieron al escabroso espectáculo. Ahora, dos años después, el video del ataque se ha hecho viral a través de redes sociales donde ha acumulado más de doce millones de visualizaciones y una multitud de reacciones en apenas tres días. «Él es un héroe real», ha escrito un usuario en relación al visitante que salvó a la cuidadora. «¡Qué increíblemente valiente humano! ¡Verdaderamente un ángel disfrazado!», ha opinado otro.

He is a real hero

What an incredibly brave human! Truly an angel in disguise!

— John Lincoln (@JohnLincolnusa) July 15, 2023