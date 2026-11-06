MADRID

Apuñalan 12 veces a un hombre chino durante una reyerta en un parque de Vallecas (Madrid)

La Policía descarta que el ataque obedezca a un intento de robo y busca a los autores en la misma zona

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Detenido un joven de 18 años por matar a puñaladas a su vecino de 44 años en Vallecas

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Los servicios de emergencias atienden a un apuñalado en Vallecas.
Ángel Moya
  • Ángel Moya
  • Periodista en activo desde 1994, especializado en información de sucesos y actualidad. En OKDIARIO desde el año 2018. Fui redactor del Diario de Las Palmas, pasé por los Informativos de Telecinco, me ocupé de sucesos en Telemadrid hasta el 2006, fui prescriptor en plató de sucesos y actualidad para Las Mañanas de Cuatro y el Programa de Ana Rosa hasta el año 2019 y desde entonces colaboro con TVE. Desde hace dos años, también me puedes escuchar en el programa Por Fin de Onda Cero en la sección "De buenos y malos". Coautor de los libros "Los reyes latinos", "Red de mentiras" y "Tras el muro".

Los autores del salvaje ataque a cuchilladas a un ciudadano chino en Puente de Vallecas la pasada madrugada no pretendían robarle. La víctima recibió 12 puñaladas, una de ellas en un pulmón, y se encuentra ingresada grave en un centro hospitalario.

Los hechos han tenido lugar en torno a la una de la madrugada del 5 de noviembre, junto a un parque en la calle de Josefa Díaz. Allí, los agentes hallaron a la víctima con una docena de puñaladas en la espalda, la cabeza y los glúteos.

La rápida atención de los policías del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) contribuyó a salvar la vida de la víctima que sangraba abundantemente por las heridas. De inmediato le taponaron las puñaladas con parches torácicos y dieron aviso a los servicios de emergencias, que lo trasladaron a un centro hospitalario.

Se descarta el robo

La Policía descarta que el ataque fuera fruto de un robo. La víctima conservaba todas sus pertenencias y las pocas indicaciones que pudo dar el ciudadano chino a los agentes,  hacen pensar que el ataque a cuchilladas fue durante una reyerta con varios desconocidos.

En concreto, los agentes sospechan que el ciudadano chino fue apuñalado por alguien que se cruzó en su camino de forma fortuita y con la que comenzó a discutir hasta que le propinó una docena de puñaladas. La Policía no ha encontrado el arma que usó el atacante para herir a la víctima.

Resuelven un asesinato en Vallecas

No han pasado más de 24 horas desde que la Policía Nacional anunció la resolución de un asesinato a puñaladas que tuvo lugar el pasado 6 de septiembre también en Puente de Vallecas.

Se trata de un suceso muy similar, en el que un joven de 18 años detenido y acusado del apuñalamiento mortal de un vecino de 44 años que había mantenido un enfrentamiento con un amigo del homicida.

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