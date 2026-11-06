Apuñalan 12 veces a un hombre chino durante una reyerta en un parque de Vallecas (Madrid)

Los autores del salvaje ataque a cuchilladas a un ciudadano chino en Puente de Vallecas la pasada madrugada no pretendían robarle. La víctima recibió 12 puñaladas, una de ellas en un pulmón, y se encuentra ingresada grave en un centro hospitalario.

Los hechos han tenido lugar en torno a la una de la madrugada del 5 de noviembre, junto a un parque en la calle de Josefa Díaz. Allí, los agentes hallaron a la víctima con una docena de puñaladas en la espalda, la cabeza y los glúteos.

La rápida atención de los policías del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) contribuyó a salvar la vida de la víctima que sangraba abundantemente por las heridas. De inmediato le taponaron las puñaladas con parches torácicos y dieron aviso a los servicios de emergencias, que lo trasladaron a un centro hospitalario.

Se descarta el robo

La Policía descarta que el ataque fuera fruto de un robo. La víctima conservaba todas sus pertenencias y las pocas indicaciones que pudo dar el ciudadano chino a los agentes, hacen pensar que el ataque a cuchilladas fue durante una reyerta con varios desconocidos.

En concreto, los agentes sospechan que el ciudadano chino fue apuñalado por alguien que se cruzó en su camino de forma fortuita y con la que comenzó a discutir hasta que le propinó una docena de puñaladas. La Policía no ha encontrado el arma que usó el atacante para herir a la víctima.

Resuelven un asesinato en Vallecas

No han pasado más de 24 horas desde que la Policía Nacional anunció la resolución de un asesinato a puñaladas que tuvo lugar el pasado 6 de septiembre también en Puente de Vallecas.

Se trata de un suceso muy similar, en el que un joven de 18 años detenido y acusado del apuñalamiento mortal de un vecino de 44 años que había mantenido un enfrentamiento con un amigo del homicida.