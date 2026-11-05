Detenido un joven de 18 años por matar en Vallecas a su vecino de 44 años a puñaladas

Los agentes del Grupo de Homicidios de la Jefatura de la Policía Nacional de Madrid han resuelto el asesinato a puñaladas de un hombre de 44 años en Puente de Vallecas, Madrid, que tuvo lugar el pasado 6 de septiembre. Hay un joven de 18 años detenido y acusado del apuñalamiento mortal.

La investigación fue llevada a cabo por el Grupo VI de Homicidios de Madrid, que permitió identificar al arrestado, el cual residía a escasos 80 metros de donde sucedieron los hechos.

El Grupo VI de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid asumió la investigación, que permitió localizar y tomar declaración a varios testigos que presenciaron lo sucedido. A pesar de que ninguno conocía la identidad del agresor, todos aportaron datos de los que se deducía que el presunto responsable de los hechos podía ser un joven conocido del barrio. De forma paralela, se intervinieron varios objetos del lugar de los

hechos, que fueron posteriormente analizados y que resultaron ser de gran valor para el transcurso de las averiguaciones.

La investigación fue llevada a cabo por el Grupo VI de Homicidios de Madrid, que permitió identificar al arrestado, el cual residía a escasos 80 metros de donde sucedieron los hechos.

El Grupo VI de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid asumió la investigación, que permitió localizar y tomar declaración a varios testigos que presenciaron lo sucedido. A pesar de que ninguno conocía la identidad del agresor, todos aportaron datos de los que se deducía que el presunto responsable de los hechos podía ser un joven conocido del barrio. De forma paralela, se intervinieron varios objetos del lugar de los

hechos, que fueron posteriormente analizados y que resultaron ser de gran valor para el transcurso de las averiguaciones.

El asesino era el vecino

Las gestiones realizadas por los investigadores, permitieron acotar la ubicación de los posibles domicilios de la persona investigada. Se trataba de

un hombre de la zona que residía en un edificio situado apenas 80 metros del punto exacto donde se cometió el crimen. El crimen se produjo tras discutir la víctima con un amigo del homicida.

Por todos estos hechos, se organizaron varios dispositivos de vigilancia en torno al inmueble, constatando que el implicado utilizaba indistintamente dos pisos de la misma planta, por lo que se solicitó el mandamiento judicial de entrada y registro para ambas viviendas.

El operativo fue materializado el pasado 21 de octubre por parte del grupo de homicidios con el apoyo de agentes de la comisaría de Puente de Vallecas,

que concluyó con la detención del investigado.

En el registro se intervinieron tres teléfonos móviles, ropa con restos de sangre y alrededor de 44 armas blancas prohibidas. Por todos estos hechos, este varón fue detenido como presunto responsable de un delito de homicidio, pasando posteriormente a disposición judicial y de ahí a prisión.

Las gestiones realizadas por los investigadores, permitieron acotar la ubicación de los posibles domicilios de la persona investigada. Se trataba de

un hombre de la zona que residía en un edificio situado apenas 80 metros del punto exacto donde se cometió el crimen. El crimen se produjo tras discutir la víctima con un amigo del homicida.

Por todos estos hechos, se organizaron varios dispositivos de vigilancia en torno al inmueble, constatando que el implicado utilizaba indistintamente dos pisos de la misma planta, por lo que se solicitó el mandamiento judicial de entrada y registro para ambas viviendas.

El operativo fue materializado el pasado 21 de octubre por parte del grupo de homicidios con el apoyo de agentes de la comisaría de Puente de Vallecas,

que concluyó con la detención del investigado.

En el registro se intervinieron tres teléfonos móviles, ropa con restos de sangre y alrededor de 44 armas blancas prohibidas. Por todos estos hechos, este varón fue detenido como presunto responsable de un delito de homicidio, pasando posteriormente a disposición judicial y de ahí a prisión.