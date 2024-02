Ya sabemos quién oficiará la boda de Ana Guerra y Víctor Elías: va a ser memorable

La boda de Ana Guerra y Víctor Elías es uno de los acontecimientos más esperados de este año. La pareja ha decidido formalizar su amor durante una ceremonia que estará cargada de emoción y recientemente han explicado quién oficiará el enlace. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto muy importante.

El evento ha generado mucha repercusión mediática porque Víctor Elías es primo segundo de la reina Letizia. Como no podía ser de otra forma, ha invitado a la consorte y espera que acepte, pero entiende que decline la oferta porque llevan un tiempo sin tener contacto. El protagonista de ‘Los Serrano’ asegura que siempre ha tenido muy buena relación con la mujer de Felipe VI, pero reconoce que llevan un tiempo sin verse.

La madre de Víctor Elías es prima de Jesús Ortiz, padre de la reina. Por eso muchos piensan que doña Letizia no acudirá a la boda, pero es posible que Jesús aproveche la ocasión para reencontrarse con su familia. Ana Guerra promete que recibirá a todo el mundo con los brazos abiertos y asegura que no hará distinción entre unos y otros. Acepta a la reina Letizia porque es familia de su futuro marido y promete que estaría encantada de entablar una relación con ella, aunque no es subjetivo principal.

La exconcursante de ‘Operación Triunfo’ cada vez se siente más cómoda con las cámaras. Aprovecha que el foco está puesto en ella para dar algunos detalles sobre su boda con Víctor Elías, aunque prefiere ser prudente. No está acostumbrada a protagonizar noticias por cuestiones personales, aunque disfruta de una relación excelente con los reporteros. De hecho ha dado una entrevista en ‘¡HOLA!’ para airear ciertos datos que hasta la fecha eran un secreto absoluto, como por ejemplo el nombre de la persona que se encargará de oficiar su boda.

Fran Perea oficiará la boda de Víctor Elías

Fran Perea y Víctor Elías se conocieron en ‘Los Serrano’. La mítica ficción de Telecinco creó un vínculo muy especial entre ellos que sigue manteniéndose en la actualidad. Tanto es así que han creado una obra de teatro juntos y están triunfando en Madrid. Los artistas eran hermanos en la serie que emitía Mediaset hace años y ahora son compañeros, amigos y socios. Esa es la razón por la que Víctor le ha pedido que oficia su boda con Ana Guerra y el cantante ha aceptado encantado.

Quedan siete meses para que llegue la fecha más esperada y Ana admite que su futuro marido es el que se está encargando de todo. «Toda la boda la está creando él y es el que tiene más gusto de los dos. Ha conseguido que mis damas de honor no vayan vestidas de lila feo», ha explicado la cantante en la revista citada en líneas anteriores. «Como yo he tocado mucho en bodas con los grupos de versiones con los que trabajo, hay mil cosas que he visto y tengo clarísimo qué no quiero hacer. Pero claro, hay cosas que no hay otra manera de hacerlas».

Ana y Víctor lo tienen todo preparado para que Fran Perea ofrezca su mejor versión. Habrá 350 invitados y están intentando que todos tengan su cuota de protagonismo. «Queremos llevar cada uno como cuatro madrinas, cuatro padrinos y entrar todos juntos. Queremos tener a nuestra gente más cercana. La idea es darnos la vuelta y que lo que veamos sea el recorrido de nuestra vida, tanto lo que nos ha unido, como la gente que ha estado siempre», han explicado los enamorados.

La reina Letizia debe tomar una decisión

La reina Letizia debe tomar una decisión antes de octubre, el mes que han elegido Ana Guerra y Víctor Elías para celebrar su enlace matrimonial. «Claro que está invitada. Tengo más relación últimamente con su padre y con su hermana, pero a ella hace mucho que no la veo. Evidentemente, hay una parte de protocolo y otra de familiaridad. Enviaremos la invitación a través de mi tía Marisol, que es su tía abuela y mi tía abuela también. Pero bueno, esto siempre ha sido algo particular, especial», ha declarado el pianista intentando dar normalidad al asunto.

En caso de que doña Letizia acepte la invitación podrá disfrutar de un espectáculo incomparable. Los artistas están preparando muchas sorpresas para sus familiares y amigos. Fran Perea les ha ayudado a ejecutar sus ideas, aunque hay una parte que todavía está por definir. «Nuestra idea es que sea tipo boda americana, pero que no quede hortera. Queremos un coro de góspel en la ceremonia que interprete canciones que significan mucho para nosotros. Queremos tener también un grupo en el cóctel y otro en la fiesta», comenta víctor Elías al respecto.

Víctor no se ha olvidado de las mascotas de sus invitados, por eso han elegido un recinto donde puedan acudir todos los miembros de la familia. «Queremos que sea pet friendly. Tenemos la suerte de que la finca tiene un servicio de cuidadores, que se quedan con ellos durante la ceremonia, y también les pueden enseñar a hacer algo, por si queremos que participen en la ceremonia. Pero habrá que verlo».