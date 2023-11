La pareja de cantantes más querida de España se casa y nadie lo podía esperar

Una pareja de artistas muy conocida en España ha dado un paso más en su relación: van a pasar por el altar. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta que la noticia está generando una gran expectación. En primer lugar porque estamos hablando de dos rostros queridos y respetados por el gran público, pero también hay que tener en cuenta que ninguno de los dos implicados suele hablar de su vida privada. Por eso el tema está causando sensación. ¿Quiénes son los afortunados? Víctor Elías y Ana Guerra. El actor de ‘Los Serrano’ y su prometida han dado explicaciones en las redes sociales para compartir esta última hora con su legión de seguidores.

Víctor Elías disfruta de una posición privilegiada. En su momento trabajó de actor y cantante, pero ahora es compositor y trabaja para grandes artistas. Toca el piano mejor que nadie y está inmerso en una serie de proyectos que no han hecho más se consolidar su buena reputación. De un tiempo a esta parte ha ganado mucha popularidad, sobre todo desde que salió a la luz su relación sentimental con Ana Guerra. La exconcursante de ‘Operación Triunfo’ siempre ha tenido a los paparazzi detrás porque durante dos años fue novia de Miguel Ángel Muñoz.

Víctor Elías y Ana Guerra anuncian su compromiso

Víctor Elías siempre ha intentado mantener las distancias con la prensa, a pesar de que conoce muy bien cómo funciona el negocio. Por ese motivo da algunos detalles sobre su vida, aunque siempre mantiene las distancias e intenta ser prudente para no sufrir las consecuencias de su sinceridad. En una ocasión desveló que era primo lejano de la reina Letizia. En concreto, su madre es prima hermana del padre de la monarca, el discreto Jesús Ortiz. A pesar de que no tienen una relación fluida, el artista tiene muy buen concepto de la soberana y siempre que puede le dedica unas bonitas palabras.

Justo después de anunciar que se va a casar con Ana Guerra, todo el mundo le preguntó si la reina Letizia iba a estar presente en el evento. La cantante se negó a contestar a esta pregunta, asegurando que era una decisión que no debía tomar ella. El actor ha resuelto todas las dudas y ha explicado que intentará ponerse en contacto con la reina, pero no sabe si aceptará su propuesta.

Las palabras de Víctor Elías sobre la reina

Víctor Elías ha confirmado que invitará a la reina Letizia a su boda con Ana Guerra. No obstante, ha reconocido que en estos momentos no disfrutan de una relación constante, por eso no sabe qué respuesta recibirá. «Si viene o no viene, no lo sé. Hace mucho tiempo que no la veo», contesta cuando le preguntan sobre este tema. Más adelante ha insistido en que siempre ha adorado a la monarca, incluso antes de pertenecer a la Familia Real. «Yo ya fardaba de prima cuando era presentadora en Televisión Española».

Ana Guerra, tan prudente como siempre

Ana Guerra está acostumbrada a despertar el interés de la prensa. Su relación con Miguel Ángel Muñoz le situó en el centro de la noticia y a partir de ese momento tomo distancia. La cantante ha aprendido la lección e intenta desvincularse de las polémicas lo antes posible. En una ocasión le preguntaron si ya había conocido a la reina Letizia y ella explicó que todavía no había tenido el placer. Según sus palabras, era una decisión que le correspondía a Víctor Elías, pues la monarca forma parte de su familia.