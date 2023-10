No se soportaban cuando se conocieron. Ahora son la pareja del momento

El amor da muchas vueltas, en el momento en el que esta pareja se conoció no se soportaban y ahora son la pareja del momento. Cupido a veces hace su trabajo tarde, tal y como le paso a este par de famosos que no tenían nada en común o eso parecía. No se cayeron bien, pero con el paso del tiempo, la chispa surgió y ahora son inseparables. Así explican lo suyo Víctor Elías y Ana Guerra, una pareja que ahora son todo un ejemplo a seguir y en su día no se podían ni ver.

Ahora son la pareja del momento, pero no se soportaban cuando se conocieron

Ana Guerra ha contado su vida más personal en el podcast ‘Animales Humanos’, donde ha sorprendido a media España explicando cómo surgió el amor con Víctor Elías. Ahora son una de las parejas del momento, pero en su día, no se podían ni ver. Sino que más bien no se caían nada bien.

La manera en la que se conocieron dejó a todos en shock y quizás sorprendió a más de uno que no conocían las carreras de ambos artistas. Ana explica que: “Nos conocimos porque yo cambié de banda y necesitábamos un director musical. Entonces hicimos una escucha a ciegas y todos elegimos al mismo”.

Empezaron a trabajar juntos y en ese momento descubrieron que saltaban chispas, pero no en el buen sentido. Ana explica: «nos empezamos a llevar fatal. Mal, pero en plan no te soporto. Tuvimos una discusión en un momento dado tan tocha que había una persona que trabajaba antes en el equipo conmigo que dijo: ‘parad’, y él dijo: ‘bueno, Ana, te lees mi currículo otra vez y si quieres que sigamos trabajando juntos me dices”.

Hasta que un día Ana Guerra volvió a leer su curriculum y de camino a un restaurante parece que todo cambió, según explica: “Volvimos a discutir un montón de camino al restaurante donde íbamos a elegir el repertorio, digo vamos a cenar por lo menos mientras elegimos el repertorio y eligiendo los temas llegó Vanesa Martín, esto no lo he contado nunca, y digo: ‘Complicidad’, porque me encanta ese tema de Vanesa Martín, y añadí: ‘La que nos falta’, y me dijo: ‘o la que nos sobra’.

A partir de ese momento, la chispa apareció y pasaron de trabajar juntos a tener una bonita relación que hoy en día sigue estando en boca de todos. Son pura complicidad y entrega el uno al otro, cuesta creer que inicialmente no se soportaban.