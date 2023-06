Uno de los cantantes más famosos de España, señalado: «Trabajar con él es un infierno»

No es oro todo lo que reluce, uno de los cantantes más famosos de España ha sido señalado no es fácil trabajar con él, puede llegar a ser un infierno. No hay nadie perfecto, ni aquellos que vemos en la televisión y nos parecen fuera de lo normal. Son personas de carne y hueso con sus virtudes y defectos. Hay nombres propios que sorprenden al ser señalados como difíciles a la hora de trabajar. Esta es la persona con la que quizás es mejor no trabajar.

Un cantante español, señalado

José Miguel Conejo Torres ha sido señalado en Socialité, el hombre cuyo nombre artístico es Leiva no ha dejado lugar a dudas en cuanto a su carácter. Nada más lejos de como lo vemos en la televisión o cuando nos lo imaginamos creando su música. Parece que tiene un carácter muy difícil que no es fácil de sobrellevar.

Una trabajadora ha dicho en la redacción de este programa de Telecinco que: “Cuando de casualidad coincides con él ni te saluda ni te mira a la cara, y digo de casualidad porque te pide cosas para su camerino, pero ni siquiera puedes acercarte a él. Mira que llevo años dedicándome a esto, pero es la vez que más complicado me lo han puesto».

Pero no es lo único que sorprende a esta mujer. Este famoso cantante tiene algunas excentricidades que han dejado a más de uno con la boca abierta. Siempre siguiendo la versión de esta trabajadora dice que: “Le tuvieron que poner unas luces rojas que parecía… eso (…) Le pusieron una alfombra roja y hasta me pidieron que consiguiera un mantel negro porque necesitaban cambiar el aura del camerino (…) Había flores y una foto de Maradona, obliga a su equipo a montar toda esa parafernalia para solo unos minutos».

Siendo un personaje famoso y pagando por ello, Leiva se hace respetar a su manera. Necesita una serie de elementos que pide y exige. Los trabajadores deben cumplir con el contrato e ir acatando ordenes, sin juzgar y tampoco contándolo en los medios. De ser ciertas estas declaraciones, esta mujer se enfrentaría a un problema de confidencialidad, al haber sacado a relucir la vida privada de este cantante que se ha ganado a pulso su fama.