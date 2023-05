El asombroso cambio de vida del periodista que fue el rey de la televisión y acabó arruinado

Los colaboradores de ‘Sálvame’ se han dado cuenta de que el éxito no dura para siempre. Han estado 14 años dando lo mejor de ellos delante de las cámaras y Telecinco ha decidido cancelar el programa de forma repentina. Los nuevos directores de Mediaset quieren hacer cambios y dejarán en la calle a muchos tertulianos. No quieren que estén en el nuevo programa que se está cociendo. Se llamará ‘Así es la vida’ y estará presentado por Sandra Barneda. Como vamos a ver en esta noticia, no es la primera vez que pasa algo así.

Sergio Alis desapareció de repente

¿Recuerdan a Sergio Alis? Fue colaborador de los mejores programas de la televisión y estuvo al lado de los presentadores del momento. Tenía una amistad muy estrecha con María Teresa Campos, pero no fue suficiente para conservar su puesto en Telecinco. Los directores dejaron de llamarle y desapareció. Lo último que se sabe de él es que ha atravesado circunstancias muy delicadas. Dio una entrevista en ‘Viernes Deluxe’ para confesar su situación y su testimonio es bastante triste. ¿Cómo pasó de tenerlo todo a acabar pidiendo ayuda? Su expareja tuvo mucho que ver.

“Voy a cumplir 50 tacos y ya no puedes ir a ningún trabajo, no te quiere nadie. Mi expareja me desvalijó y dejó deudas. He llamado a todo el mundo, mi familia no puede más”, confesó en 2016 muy preocupado. Recordemos que en su momento trabajó al lado de rostros tan conocidos como Belén Rodríguez. Ahora lleva un tiempo apartado de los medios. Hizo un intento por trabajar en ‘Sálvame’ y le llamaron para algún programa, pero no cuajó. Fue algo efímero, por eso confesó lo delicada que era su situación.

“Hay días que paso hambre”

Sergio Alis trabajaba en la televisión de Castilla la Mancha, pero en 2016 se sentó a hablar con Jorge Javier Vázquez y confesó que habían dejado de contar con él. Aseguró que estaba atravesando problemas económicos y que a veces no podía llegar a fin de mes, de hecho pasaba hambre porque tenía un presupuesto muy ajustado. “En comer me gasto 25 euros a la semana. Compro la ensalada hecha del Día y queso. Ya se me ha acabado el dinero y hay días que paso hambre”.

Su relato conmocionó a los colaboradores de ‘Sálvame’. Todos le conocen bien porque han trabajado con él en varias ocasiones. La vida de Sergio cambió cuando se apagaron los focos. El teléfono dejó de sonar y por más que llamaba no le hacían caso, por eso confesó cuál era su verdadera situación. Montó un negocio muy ambicioso y no obtuvo los resultados esperados.

Sergio se gastó 45.000 euros

Sergio Alis trabajaba con María Teresa Campos justo cuando la presentadora cambió de Antena 3 a Telecinco. En ese momento se dio cuenta de que la televisión no era eterna e invirtió en un negocio para tener una alternativa. “Cuando estaba con María Teresa en Telecinco y nos fuimos a Antena 3 dije ‘qué miedo me da’. Así que abrí la agencia de modelos e invertí 45 mil euros. Monté la agencia más grande que había en Madrid. Eso era el trabajo que había montado, pero ahora he ido al padre Ángel. En verano me cortaron la luz”.