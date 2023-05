Un asador de pollos: así es el nuevo trabajo de dos famosos de Telecinco que ya nadie recuerda

¿Cuánto dura la fama? Los colaboradores de ‘Sálvame’ podrán responder muy pronto a esta pregunta, pero mientras tanto están buscando alternativas. Dos estrellas del programa que están a punto de caer en el olvido han desvelado que quieren montar un asador de pollos. ¿El motivo? Sabe que el programa se acaba y en Telecinco están habiendo tantos cambios que se han quedado sin hueco. Los nuevos directores de Mediaset no quieren que ningún tertuliano de Jorge Javier Vázquez trabaje en el proyecto que está a punto de arrancar.

Las famosas que montarán un asador de pollos

Las nuevas tardes de Telecinco serán muy diferentes. En primer lugar porque estarán presentadas por Sandra Barneda y la catalana ya ha dicho que quiere hacer un programa distinto. Va a tratar temas relacionados con el mundo del corazón, pero promete que los abordará con otro estilo. Algunos han interpretado en sus palabras una provocación a Jorge Javier Vázquez, quien siempre se ha caracterizado por conducir programas más arriesgados. Los directores de Mediaset no quieren que en el nuevo espacio de Sandra Barneda, que se llamará ‘Así es la vida’ haya ningún colaborador de Sálvame.

Carmen Borrego, al descubrir lo que está a punto de pasar, ha decidido emprender una nueva aventura. Ha asegurado en ‘Sálvame’ que quiere montar un asador de pollos. Un proyecto completamente distinto que le alejará de los medios de comunicación. ¿Funcionará el negocio? Tiene muchas posibilidades de triunfar porque contará con la ayuda de Belén Esteban, su compañera y amiga. La princesa del pueblo tiene una empresa de alimentación, así que ya tiene experiencia. Su empresa se llama Sabores de la Esteban.

María Patiño emprende una nueva aventura

“Yo es que no sé que hacer porque siempre que tengo libre me da por operarme y ahora voy a tener mucho, no me quiero cambiar entera”, ha comentado María Patiño en un tono jocoso. “Bueno si te cambias la cara y eres otra igual de te dejan trabajar en otra productora”, le ha respondido Kiko Hernández. El colaborador está haciendo alusión al tema que hemos comentado anteriormente.

De momento todo ‘Sálvame’ está vetado en las nuevas tardes de Telecinco. ¿Qué va a hacer María? Dice que ha empezado un curso de formación digital y también quiere aprender inglés. Ha salido publicado que también van a cancelar ‘Socialité’, así que no tendrá más remedio que cogerse unas vacaciones forzadas.

De presentador a apicultor

Alonso Caparrós llegó tarde a ‘Sálvame’, pero no ha tardado en convertirse en un rostro muy especial para el programa. Trabaja de colaborador, aunque hace unos años era un presentador estrella. Ha estado al mando de programas muy importantes y sabe perfectamente cómo funciona el mundo del espectáculo, pero ahora su vida ha dado un giro de 180 grados.

Está a punto de caer en el olvido porque Telecinco no quiere darle voz a ningún tertuliano de Jorge Javier Vázquez. ¿Qué va a hacer Alonso? “Quiero aprender apicultura”, ha develado. Como el resto de sus compañeros, su futuro profesional se presenta lejos de las cámaras.