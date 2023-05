De ser la reina de Telecinco a trabajar en una lavandería: el cambio de vida de esta famosa

¿La fama dura para siempre? Los ex concursantes de ‘Gran Hermano’ sabrían responder muy bien a esta pregunta. No todos han tenido la misma suerte que Kiko Hernández, quien después de 20 años sigue siendo uno de los rostros más populares de la televisión. Otros como Marta López han seguido sus pasos, pero la mayoría está en un discreto segundo plano. Incluso los que parecían que iban a convertirse en las nuevas estrellas de Telecinco. Es el caso de la protagonista de esta noticia. ¿De quién estamos hablando? De una mujer que salió de ‘GH’ y arrasó en todos los programas, incluso fue reportera de ‘Sálvame’.

De ‘Gran Hermano’ a trabajar en una lavandería

Almudena Martínez, popularmente conocida como Chiqui, alcanzó una gran popularidad tras su paso por ‘Gran Hermano’. De un momento a otro se convirtió en un rostro muy cotizado y dio el salto a otros espacios de Telecinco. Ha estado en otros concursos, como en ‘Supervivientes’, pero uno de los empleos que más le gustó fue ser reportera de ‘Sálvame’. Almudena reconoce que echa mucho de menos esa etapa. Triunfó e incluso llegó a entrevistar a Irene Montero, pero todo pasa y ahora tiene otros proyectos laborales encima de la mesa.

La ex concursante de ‘Gran Hermano’ se ha sentado en ‘Viernes Deluxe’ para dar una de sus entrevistas más sinceras y no se ha dejado nada en el tintero. Ha sido honesta y ha reconocido que, al ver que su fama se estaba agotando, no ha tenido más remedio que buscarse otro oficio. Ahora trabaja en una lavandería y está encantada. “Yo tenía la motivación de abrir una lavandería 24 horas, de las que se dirigen solas. Soy de meterme hasta el fondo del asunto. Estudié y he hecho mis prácticas”, explicó. Ha estado cuatro meses estudiando para poder triunfar.

Chiqui confiesa sus nuevos planes

Chiqui ha explicado que su jefe tiene otros negocios y le ha hecho una propuesta para ampliar su mundo laboral. Ha contado con total naturalidad que le han ofrecido vender productos íntimos. “Mi jefe tiene una tienda de productos eróticos. Él tiene una lavandería en Cartagena y en Valencia, el sex shop Pink Cabaret. Me ofreció ser ‘chica maleta sexy’. Me veo capacitada a vender vibradores, consoladores. Hago un bolo y voy vendiendo consoladores y lubricantes”, explicó en el ‘Deluxe’.

La antigua estrella de ‘Gran Hermano’ asegura que nunca ha tenido ningún problema para trabajar fuera de la televisión, todo lo contrario. Dice que se ha esforzado mucho para tener un buen empleo. “No me dedico a ninguna profesión”, asegura. Según ella, ha hecho tantas cosas que le cuesta decantarse con una. “He estado en una peluquería canina, he sido auxiliar administrativa, reponedora, reportera, colaboradora, lavandería y sexóloga”. Sin embargo, su sueño de pequeña era ser “paracaidista”.

La nueva vida de Chiqui

Almudena, al ver que los colaboradores de ‘Viernes Deluxe’ no se estaban tomando en serio sus palabras ha sido bastante clara. “No seré tan mala vendedora cuando ahora me han ofrecido esto”, deslizó antes de explicar que también vendía productos eróticos. Está en la lavandería, pero tiene tiempo para todo. “¿Yo llevo la ropa al tinte y tú de repente me vendes un consolador?”, le preguntó Lydia Lozano.