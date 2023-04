La impactante confesión de una famosa presentadora de televisión sobre ‘Gran Hermano’

‘Gran Hermano’ es uno de los concursos más queridos de la televisión. Lleva muchos años en antena, pero detrás del programa hay misterios que siguen sin resolver. El público está deseando que llegue una nueva edición, pero los responsables de programa solo apuestan por la versión de famosos. Recordemos que una de las temporadas que más éxito tuvo fue ‘GH VIP 3’. Participó Belén Esteban y rostros muy conocidos que hicieron brillar al formato. Recientemente una presentadora que formó parte del juego ha roto su silencio y ha desvelado un gran secreto.

La audiencia está realmente sorprendida, pero al menos tiene menos dudas. Siempre se ha dicho que el concurso estaba preparado y ahora sabemos que no. Todo lo que sucede pasa de forma espontánea. Así lo ha confesado una presentadora que fue una pieza clave en ‘GH VIP 3’. Después de esta edición se han hecho otras, pero ninguna ha tenido tanto éxito. Lo que sí es cierto es que genera más repercusión la versión VIP que la de anónimos, por eso Telecinco solo quiere a los famosos. Aunque también es cierto que los espectadores están deseando conocer a nuevos personajes.

La presentadora que ha roto el silencio

La presentadora de la que estamos hablando es Ares Teixidó. Ha dado una entrevista y ha hablado del mítico programa. Ella fue una pieza esencial de su edición y habla con conocimiento de causa. Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que comprende a los responsables del concurso.

“Yo tengo mucho respeto por la gente que hace ‘Gran Hermano’, lo que pasa es que tienen muy leído a los concursantes. Tú de pronto no puedes dormir la siesta y está por contrato. Pero claro, un día te duermes porque estás cansada. El día anterior has tenido una fiesta y estás cansada. Entonces te duermes y hay un señor de realización que dice: ponle la música a esta para que se despierte”, ha explicado.

“El poner la música a tope te da un susto, entonces te despiertas gritando y justo pasa Belén Esteban. Entonces Belén te dice que llevas dos horas durmiendo y te enfadas y ya está hecho. No hace falta guion. Solo es tocar las teclas”.

Los problemas de Ares

Ares Teixidó se sentó en el plató de ‘Sálvame’ y dio una entrevista que no dejó indiferente a nadie. Habló de los problemas que había tenido después de ‘GH VIP’. En todo momento aclaró que no fue culpa del programa. De hecho se sentía muy agradecida porque Telecinco había aumentado su popularidad y gracias a eso tenía trabajos muy interesantes. También aseguró que su crisis personal no tenía nada que ver con una cuestión laboral. Lo que le pasaba era algo privado, algo que no ella sabía lo que era. Pero supo pedir ayuda y superó sus baches.

¿Cuándo volverá ‘Gran Hermano’?

No hay respuesta. ‘GH’ ha tenido una serie de problemas en España con su versión de anónimos y supuestamente sus responsables no quieren apostar por una nueva edición hasta que estén resueltos. Lo que sí es cierto es que podría lanzar una nueva temporada VIP. Llegaría después de ‘Supervivientes 2023’, pero el dato todavía no está confirmado. Ahora todo el mundo sabe qué hay detrás del mítico concurso gracias a la confesión de Ares.