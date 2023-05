Hace unos meses se filtró una noticia que todavía sigue dando mucho de qué hablar: el estado de salud de Amaia Montero. Después de muchos rumores, la reina del pop confesó que estaba atravesando un mal momento y que necesitaba ayuda. Lleva un tiempo ingresada en un centro especializado, pero cada vez está más cerca de completar su tratamiento. ¿Qué le pasa? Un cúmulo de circunstancias. La fama le sobrepasó. Todo empezó con La oreja de Van Gogh, el grupo que le convirtió en una auténtica estrella. Lo abandonó, comenzó una carrera en solitario y tuvo la misma suerte.

Amaia Montero, antes de dejar La oreja de Van Gogh, reflexionó sobre el éxito que estaba tenido y llegó a una clara conclusión: le vino demasiado grande. Por suerte pudo apoyarse en sus compañeros, pero las buenas relaciones no duraron para siempre, de ahí que decidiera abandonar.

“No estábamos preparados para esto. No puedes estar preparado para que la vida te cambie de la noche a la mañana de repente. En menos de un año pasamos a vender muchísimos discos, a viajar por todo el mundo y aún así lo llevamos bien porque habíamos recibido una educación similar y nos refugiamos los unos en los otros”, comentó en la televisión vasca.

Está cerca de recibir el alta

El proceso es lento. Amaia está centrada en su recuperación y todo el mundo sabe que no iba a regresar de un momento a otro. Ha estado mal demasiado tiempo y ahora necesita centrarse en ella. Sus fans están deseando que vuelva, por eso en ‘Socialité’, programa que presenta María Patiño los fines de semana en Telecinco, tienen una teoría. Creen que regresará por todo lo alto, con una gira de conciertos que recorrerá toda España. ¿Por qué piensan así? Antes de retirarse Amaia estaba preparando unas canciones que no llegaron a ver la luz porque ingresó en una clínica de Navarra.

Montero reconoce que su vida cambió cuando abandonó La oreja de Van Gogh, pero fue una decisión muy meditada. “Fueron muchas cosas pero ninguna en concreto. Llevábamos mucho tiempo juntos, crecimos juntos, pero hubo un punto en el que evolucionamos hacia lugares distintos”. En ese momento empezó su carrera en solitario y tuvo el mismo éxito. Gonzalo Miró, su expareja, recuerda que triunfar también tiene consecuencias negativas y cree que por eso ha necesitado reposo. El deportista asegura que la recuperación está cerca.

Amaia Montero ha soportado mucho

El peso de la fama genera mucha presión. La cantante asegura que no solamente ha recibido muestras de cariño, algunos fans también le han hecho daño. Ciertos seguidores fueron a verla a un concierto y después aseguraron que había subido al escenario bajo los efectos del alcohol. “Estoy leyendo cosas realmente terribles, que si estaba borracha como una cuba, me están llamando Amy Winehouse. El otro día me decían que me había trasformado el rostro. Una está harta, voy de polémica en polémica”. También se ha criticado mucho sus operaciones estéticas.

Un regreso por todo lo alto

Amaia ha apostado por los mejores. Se ha refugiado en un centro especializado y cuenta con el apoyo de su familia. Gonzalo Miró, sus amigos y sus fans tampoco se separan de ella. Todos quieren que vuelva y la artista lo sabe. Por eso tiene pensado regresar por todo lo alto: con una gira que hará historia.