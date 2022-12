El momento en la vida de Amaia Montero que lo cambió todo

La cantante Amaia Montero fue noticia después de compartir en su cuenta de Instagram una fotografía que preocupó a sus fans. Amaia Montero, de 46 años, mostraba su cara sin filtros: un rostro agotado y que no parecía pasar sus mejores momentos. A altas horas de la noche, sin peinar y unas ojeras que indican que no dormía bien. Se trataba de una impactante imagen a la que le acompañaba un texto también muy preocupante. Tanto, que su familia no dudó en hablar sobre la situación de Amaia Montero.

Amaia Montero y el momento que cambió todo

View this post on Instagram A post shared by Amaia montero (@amaiamonterooficial)

Amaia Montero ha mostrado su peor cara en una fotografía de sus redes sociales. No muy lejos de las mujeres de 46 años, lo malo no es que mostrase su rostro con arrugas o despeinada, algo normal. Sino las ojeras o las palabras que lo acompañan, mostrando elementos que denotan una posible enfermedad.

Las palabras de Amaia en este post de Instagram eran realmente preocupantes: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?». Unas palabras que reflejan un delicado momento. Idoia Montero, la hermana de Amaia ha salido en su defensa exponiendo, de nuevo, el punto de inflexión.

El padre de Amaia, José Montero, perdía la vida después de años batallando contra una dura enfermedad. Este duro golpe no ha sido del todo digerido por la cantante, es el punto de inflexión vital contra el que se debe luchar. De forma totalmente comprensible, Amaia tiene sus días buenos y malos.

Idoia ha defendido a una Amaia que está siempre rodeada de los suyos, de ella y de su madre, además de muchas amigas y amigos. La soledad es un gran enemigo y aliado de cualquier enfermedad, pero no tiene porque estar presente en un día a día en el que representa un antes y un después.

La cantante ya ha pasado por diversos altibajos en redes sociales y sobre todo ha superado sus críticas sobre su cuerpo. Controló su peso y adelgazo, mostrando un cuerpo sano y en forma pasados los 40. Ahora la cara de Amaia ha hecho saltar todas las alarmas, no parece la mujer que venció a sus demonios en su día. Con ganas de sacar su nuevo disco, su familia y el yoga y la meditación de aliados Montero se ha tomado un pequeño respiro de las redes sociales y de la excesiva preocupación del aspecto físico.