Sofía Cristo habla claro sobre su hermano Ángel Cristo: «Me da igual»

Sofía Cristo ha vuelto a frenarle los pies a Ángel Cristo. No quiere saber nada más de su hermano y considera que lo mejor para ambos es acabar la relación cuanto antes. No comprende que el concursante de ‘Supervivientes’ haya atacado tan duramente a Bárbara Rey. Piensa que la única opción es pasar página, aunque tampoco está dispuesta a escuchar ciertos comentarios. Esa es la razón por la que ha dado un golpe en la mesa, asegurando que no va a volver a tocar el tema en público. Ahora tiene una nueva ilusión profesional: en TVE le han contratado para participar en ‘Bailando con las estrellas’. Su misión es sustituir a Lydia Lozano, quién no puede continuar en el concurso debido a un problema muscular.

Sofía Cristo ha insistido que siempre estará al lado de su madre. No entiende que Ángel haya traicionado a la familia a cambio de fama y dinero, pues siempre ha querido ser una persona anónima. Fuentes cercanas al clan aseguran que la responsable de todo es la actual pareja del superviviente, de hecho esta última ya ha dado varias entrevistas en televisión. Sofía ha optado por guardar silencio y ha hablado claro de su nueva estrategia para no tener que escuchar más preguntas incómodas.

«No quiero saber nada del concurso de mi hermano. Estoy centrada en mi participación en ‘Baila como puedas’, donde me dedico plenamente al baile», le ha ha respondido a una reportera que estaba esperándola a las puertas de su domicilio. No podemos olvidar que Sofía ha luchado mucho para vivir de su talento. Está muy conectada a la música y no quiere que sus problemas familiares le terminen aceptando, de ahí que últimamente esté tomando tanta distancia.

Sofía Cristo disfruta de una nueva vida

Sofía Cristo ha logrado dejar atrás sus adicciones. Su testimonio ha ayudado a mucha gente y la joven ha descubierto que ese es su camino: estar al lado de los que lo necesitan. Desde que terminó su tratamiento ha protagonizado numerosas charlas y ha dado mucha visibilidad a los peligros que genera consumir determinadas sustancias. Bárbara Rey está muy orgullosa de ella. El amor es mutuo. Sofía se conforma con estar con su madre y no quiere volver a tener contacto con Ángel Cristo. «Estoy haciendo mi vida, estoy centrada en mi trabajo y en las personas que realmente me quieren bien».

La DJ trabaja de colaboradora en ‘Más Espejo’, la sección de ‘Espejo Público’ que presenta Gema López. Cuando el escándalo de su hermano estalló en Telecinco, Antena 3 se hizo eco de algunas declaraciones y Sofía se vio obligada a contestar. El problema es que el discurso de Ángel Cristo parece no tener límite, así que la colaboradora advirtió de que no iba a continuar en la misma línea. «Le deseo lo mejor en la vida, pero realmente espero que me dejen fuera de su historia. La reconciliación no está en mis planes», ha declarado recientemente cuando le preguntan si piensa que es posible que terminen enterrando el hacha de guerra.

Sofía Cristo protege a Bárbara Rey

El único objetivo que tiene Sofía Cristo es frenar las acusaciones que está recibiendo Bárbara Rey. La única forma de hacerlo es ponerle límites a su hermano, por eso de momento ha descartado tener una conversación con él cuando termine ‘Supervivientes’. Ángel insiste en que Sofía no puede darle la razón porque era demasiado pequeña cuando sucedieron ciertas cosas, pero el artista promete que es plenamente consciente de todo y asegura que sus argumentos tienen el mismo peso.

«Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que ha hecho, me parece muy injusto y mal. Yo no he vivido eso, yo he vivido en la misma casa, no voy a hablar, es el hijo de mi madre y jamás hablaré mal de mi hermano. Para mí, mi madre es la mejor madre del mundo y, para mí, ella es Dios». Con estas palabras ha dejado muy claro que nunca ha dudado de Bárbara Rey.

¿Por qué Bárbara Rey ha pedido perdón?

En plena guerra entre Ángel Cristo y Bárbara Rey, la vedette escribió una carta a través de sus abogados pidiendo perdón a su hijo. Realmente esto es una estrategia para no tener problemas legales. Recordemos que está siendo investigada por una serie de operaciones económicas que podrían tener un final muy turbio, así que no le ha quedado más remedio que dar un paso atrás. Ángel le acusa de haberle convencido para firmar unos documentos que no son del todo transparentes y Bárbara quiere frenar el escándalo antes de que sea demasiado tarde.