Sale a la luz el pasado de Abel Planelles y todo el mundo se queda en shock: «No te creo»

Dentro de la crónica social se han producido una serie de cambios muy positivos para las nuevas generaciones y algunos han situado en el centro de la noticia a rostros como Abel Planelles. En el pasado, los periodistas que iban saltando de escándalo en escándalo eran profesionales como Lydia Lozano, Jesús Mariñas o Carlos Ferrando, pero ahora todo ha dado un giro y muchos de ellos se han marchado para dar paso a jóvenes que tienen muchas ganas de aportar su granito de arena dentro del mundo de la farándula, como es el caso de Abel. Este último estudió Periodismo y Comunicación Audiovisual y actualmente se dedica a las redes sociales, donde ha encontrado un hueco para ejercer su profesión.

Abel ha ido ganando peso mediático poco a poco y mucha gente está interesada en su pasado, así que ha dado un paso adelante para dar explicaciones. Tal y como ha confesado en su cuenta de TikTok, cuando era niño participó en una campaña publicitaria que incluyeron dentro de un libro cuyo objetivo era enseñar a los extranjeros a aprender español. Según dice, son pocos los que conocen este secreto porque el proyecto se desarrolló fuera de nuestras fronteras, en otros países de Europa. No obstante, algunos fans estaban empezando a rumorear y él ha decidido admitirlo todo e incluso se ha animado a explicar cómo consiguió este empleo, pues considera que es una tarea fácil que puede venir muy bien a los estudiantes.

Como era de esperar, Instagram, X y otras plataformas no han tardado en llenarse de comentarios. «No te creo», le escribe un fan a Abel Planelles. Este último ha admitido que le dieron 50 euros por trabajar en esta campaña y ha reconocido que fue una aventura divertida, a pesar de que la tenía guardada en un cajón. No ha hablado del tema hasta la fecha, pero él mejor que nadie sabe que los secretos no duran para siempre y ha querido adelantarse antes de que sea demasiado tarde.

La trayectoria de Abel Planelles

Como sucede en muchos casos, el éxito de Abel Planelles empezó de forma casual. Siguiendo las declaraciones que ha dado en una de sus entrevistas, publicó un vídeo hablando de la vida personal de una famosa influencer y tuvo tanta repercusión que decidió seguir caminando en este sentido. «Recuerdo que el primero que hice fue que Lola Lolita había dejado de seguir a Isaac. Se me hizo súper viral y dije: uy, aquí hay un hueco para hacer contenido. Y luego ya me llegaban noticias a través de la gente, las contaba yo luego… Ahí es cuando pensé que podía crear mi propio medio a raíz de hacer contenido en TikTok», ha comentado al respecto.

Durante la misma intervención también confesó el motivo por el que decidió lanzarse a las redes sociales. Según dice, después de acabar Periodismo únicamente encontraba ofertas que no le generaban ningún beneficio económico, así que tomó cartas en el asunto y emprendió una aventura sin ayuda de nadie. «Ocurrió porque yo en la universidad no quería hacer prácticas gratuitas. Realmente porque me da rabia que en el periodismo siempre sea así: si quieres entrar aquí, tienes que pasar por el aro de hacerlas gratis. Así que me puse a hacer vídeos».

Las críticas a Abel Plenalles

Muchos periodistas han demostrado que, con esfuerzo y dedicación, no hay nada que sea imposible y el caso de Plenalles es el ejemplo perfecto. Con el tiempo, dejó la pantalla de su ordenador para acudir a las alfombras rojas y a los eventos más importantes en calidad de reportero y, cuando pensaba que había cumplido su sueño, le dieron la oportunidad de convertirse en protagonista. De esta forma, ha pasado de transmitir información sobre los influencers a ser uno más del grupo, algo que es realmente complicado. Sus detractores le acusan de estar siendo injusto con su audiencia porque, según dice, ya no da noticias sobre sus amigos.

El comunicador no está de acuerdo con las críticas que ha recibido y promete que siempre traslada la información que recibe, lo único que pasa es que ahora filtra más los datos porque quiere que todo sea real. «Me estoy currando muchísimo mi contenido y como no me subo a los clickbait me dicen: Abel, es porque ahora eres amigo de los influencers. Cosa que no es verdad porque yo realmente me puedo llevar bien con dos contadas, pero lo que no voy a hacer es sumarme a una mentira por tener visitas o likes. Me he caracterizado por contar las cosas con respeto y para mí mentir sabiendo que estoy mintiendo es perder ese respeto», responde cuando le preguntan por esta polémica.

La postura de Abel le ha costado su relación con algunos compañeros de profesión, como es el caso de Javi Hoyos, actual presentador de TVE. En el pasado tenían una buena conexión, pero actualmente está muy lejos el uno del otro y Plenalles tiene una teoría: «Al principio yo me llevaba con él porque habíamos coincidido en programas, pero de pronto noté una brecha y noté algunas indirectas en algunos videos suyos. Yo creo que porque él quiere posicionarme más del lado de la amistad o la cercanía con los influencers».

Abel admite que, según ha ido avanzando su trayectoria, ha ido adquiriendo valores que ahora le impedirían convertir en protagonista de ciertos escándalos a personas que no se lo merecen. Por ejemplo, reconoce que nunca le buscaría un problema a Laura Escanes porque ha descubierto que detrás de ella hay una persona normal y corriente, que sufre y siente.