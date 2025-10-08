El 17 de octubre se conocerá el resultado de la OPA del BBVA al Sabadell 

La oferta de adquisición (OPA) del BBVA al Banco Sabadell ha llegado a su recta final. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha anunciado este miércoles que comunicará el resultado de la operación el 17 de octubre, siete días después del cierre del plazo de votación para los accionistas del Sabadell. En el caso de adquirir entre el 30% o el 50% de su rival catalán, la entidad que preside Carlos Torres tendrá que decidir ese mismo día si lanzará otra OPA hostil.

«Una de las eventuales consecuencias de los resultados de la opa actualmente en periodo de aceptación sería la posibilidad de que el BBVA tuviera que formular una opa obligatoria», ha explicado el vigilante de los mercados en un comunicado emitido este miércoles. Además, ha añadido que «ejercerá sus competencias supervisoras y sancionadoras, de ser necesario». El Banco Sabadell pidió al regulador vigilar que accionistas de su entidad asistirán a la OPA para evitar «potenciales manipulaciones del mercado».

Los accionistas tienen hasta este viernes para decidir si darán luz verde a la OPA tras vender sus títulos. En todo caso, dos de los principales accionistas del banco que preside Josep Oliu han declarado que no acudirán a la OPA y que rechazarán la oferta del BBVA. El último en hacerlo ha sido el segundo mayor accionista, Zurich Insurance con cerca del 5% del capital del banco. El primero ha sido David Martínez Guzmán, quién retiene cerca de un 4% del capital en el banco catalán. En este sentido, el consejero delegado del Banco Sabadell, César Gonzalez-Bueno, ha pedido a la CNMV establecer un criterio para evitar manipulación de mercado por parte de los socios.

Para ponerlo en contexto, la última oferta del BBVA consiste en un canje de acciones; uno por cada 4,8376 títulos de Sabadell, lo que implica una valoración en torno a los 16.800 millones de euros (a precio del mercado este lunes).