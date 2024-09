Sale a la luz el motivo por el que Terelu Campos no quiere a Carlo Costanzia para su hija

La relación entre Terelu Campos y Carlo Costanzia, el actor y pareja de su hija Alejandra Rubio, ha sido objeto de muchísimas investigaciones. Aunque la comunicadora ha expresado su alegría por la llegada de su primer nieto, detrás de esta fachada de felicidad se esconde un complejo entramado de conflictos y desavenencias que van mucho más allá de lo que los titulares dejan ver. La historia de desencuentros entre Terelu y Carlo ha provocado que haya muchos rumores encima de la mesa.

El primer gran escollo en esta historia es la mala relación que Terelu Campos mantiene con Mar Flores, la madre de Carlo. A pesar de haber coincidido en los mismos círculos sociales durante años, las dos mujeres nunca han congeniado. En el mundo de la farándula, donde las apariencias y las conexiones lo son todo, los roces entre ambas no tardaron en ser un secreto a voces. Se trata de un conflicto con raíces profundas que ha trascendido el tiempo y que ahora, con la unión de sus hijos, vuelve a cobrar protagonismo.

El pasado tenso entre Terelu y Mar Flores ha influido significativamente en la percepción que la presentadora tiene de Carlo. Desde un principio, Campos no vio con buenos ojos la relación de su hija con el actor y mucho menos la idea de que Alejandra se convirtiera en madre tan rápidamente, después de menos de un año de noviazgo. Para la colaboradora, la llegada de Carlo a la vida de Alejandra representa la entrada de un yerno no deseado y una conexión incómoda con una familia con la que preferiría no tener vínculos.

La brillante trayectoria de Alejandra Rubio

Desde que Alejandra era pequeña, Terelu Campos tuvo claros sus deseos para el futuro de su hija: una educación de alto nivel y un entorno social exclusivo que le abriera puertas a las mejores oportunidades. Con esta visión, inscribió a la joven en el Colegio Santa María de los Rosales, una institución educativa conocida por su prestigio y por albergar a las familias más influyentes de España. No es un colegio cualquiera. Este centro, que ha educado a la realeza española, incluidos el rey Felipe VI y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, representa mucho más que un lugar de estudios: es un símbolo de estatus.

Alejandra Rubio coincidió durante sus primeros años con las hijas del monarca y otros miembros de la aristocracia española, una oportunidad que Terelu esperaba que definiera el entorno y las relaciones de su hija para siempre. Sin embargo, Alejandra nunca se integró del todo en ese círculo de amistades de alto perfil, algo que decepcionó a su madre. Terelu siempre ha sido extremadamente selectiva con las compañías de Alejandra y su objetivo era que su hija formara parte de la élite desde temprana edad.

El Colegio Santa María de los Rosales no es solo un colegio de lujo, sino una institución inaccesible para muchos. Con una matrícula anual de aproximadamente 7.000 euros y sin incluir las actividades extraescolares, la educación en este centro va mucho más allá de la formación académica. Las instalaciones cuentan con múltiples comodidades, incluyendo gimnasios, campos de fútbol, pistas de atletismo y hasta un campo de prácticas de golf. La seguridad es extrema, especialmente desde la llegada de la princesa Leonor, con escoltas y guardias que vigilan continuamente el recinto. Todo está diseñado para asegurar que los alumnos, hijos de las familias más influyentes, se críen en un entorno protegido y privilegiado.

¿Está decepcionada Terelu Campos con Alejandra Rubio?

Terelu Campos invirtió una fortuna para asegurar que Alejandra creciera en ese ambiente, no solo por la educación académica, sino también por las conexiones que podría establecer. Sin embargo, esos planes no se cumplieron como Terelu había imaginado. A pesar de los esfuerzos de la presentadora, Alejandra no mantuvo relaciones cercanas con los hijos de la aristocracia o con amigos del rey Felipe VI, algo que siempre fue un punto de frustración para su madre.

A lo largo de los años Campos ha sido crítica con las parejas de su hija, ya que ninguna parecía estar a la altura de las expectativas que tenía para Alejandra. Su deseo de ver a su hija rodeada de personas influyentes y con alto estatus socioeconómico chocó constantemente con la realidad de las elecciones amorosas de Alejandra, que siempre han estado alejadas de ese perfil elitista.

Con Carlo Costanzia la historia se repite. La presentadora desconfía del joven actor por su conexión familiar con Mar Flores y considera que no es una buena compañía. A pesar de la desaprobación de su madre, Alejandra Rubio ha decidido seguir adelante con su relación con Carlo y la noticia de su embarazo no ha hecho más que consolidar su unión.

Aunque intentan disimular, la realidad es que Terelu Campos sigue sin aceptar a Carlo y su relación con Mar Flores continúa siendo un obstáculo difícil de superar. Ha tenido que ajustar sus expectativas y aceptar que Alejandra seguirá su propio camino, aunque este no sea el que ella había planeado meticulosamente desde que su hija era pequeña. La historia de Terelu, Alejandra y Carlo está en boca de todos. El programa ‘Ni que fuéramos’ ha sacado a la luz todo lo que hay detrás. La verdad no tiene límites y ya ha alcanzado un grado supremo.