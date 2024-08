¿Qué problema han tenido Mar Flores y Terelu Campos?

La relación entre Mar Flores y Terelu Campos, dos figuras icónicas dentro del mundo del corazón, ha sido tensa durante muchos años. Esta situación ha vuelto a salir a la luz con la noticia del embarazo de Alejandra Rubio, hija de Terelu, quien espera un hijo con Carlos Constanzia, el primogénito de la ex modelo. La llegada de este nieto compartido ha intensificado aún más las fricciones entre las dos mujeres, haciendo evidente que las viejas heridas aún no han cicatrizado del todo. Ellas se esfuerzan en disimular, pero la verdad solo tiene un camino y siempre termina viendo la luz. Ahora solo hace falta responder a una pregunta: ¿Cómo empezó todo?

Terelu Campos tomó partido por Nuria González

La raíz de este conflicto entre Mar y Terelu se remonta a varias décadas atrás, en una época en la que ambas compartían círculos sociales y amistades. Todo comenzó cuando Mar Flores mantenía una relación con el influyente empresario Fernando Fernández Tapias, una historia que culminó en un escándalo mediático cuando fueron publicadas unas comprometedoras fotografías de la modelo junto a Alessandro Lequio. Estas imágenes no solo provocaron el fin abrupto de su relación con Fernández Tapias, sino que también alteraron profundamente sus relaciones personales, incluidas las que tenía con sus amistades más cercanas.

Entre esas amistades se encontraba Nuria González, quien en ese momento era una buena amiga de Mar Flores. Sin embargo, tras el escándalo con Lequio, Nuria tomó partido y comenzó a alejarse de la modelo, estrechando al mismo tiempo su relación con Terelu Campos. Este distanciamiento se consolidó cuando Nuria González se casó con Fernando Fernández Tapias, con quien tuvo un largo matrimonio.

La amistad entre Nuria y Terelu se fortaleció aún más, especialmente tras el fallecimiento de Fernández Tapias a finales de 2023. En esos momentos de dolor para Nuria, las antiguas declaraciones de Mar Flores sobre su contacto esporádico con el empresario durante su matrimonio cayeron como una bomba, generando un resentimiento aún mayor.

Mar Flores y Terelu Campos son muy diferentes

La situación actual ha sumado un nuevo elemento de discordia entre Terelu y Mar. Mientras Terelu Campos no ha dudado en hablar abiertamente sobre el embarazo de su hija Alejandra en los medios, Mar Flores ha adoptado una postura completamente opuesta. La socialité ha manifestado su descontento por la exposición pública de un asunto que considera estrictamente familiar y ha criticado indirectamente a Terelu por su actitud ante la prensa.

Este contraste en la forma de manejar la noticia del embarazo ha exacerbado las tensiones, haciendo evidente que las diferencias entre ambas no solo se basan en su pasado, sino también en su visión actual de cómo manejar su vida privada.

Además, las redes sociales se han convertido en un nuevo campo de batalla para estas dos mujeres. En los días previos a una importante entrevista de Terelu, Mar Flores publicó una enigmática foto en su cuenta de Instagram, con la leyenda «Experiencia de viernes», acompañada de la imagen de un helicóptero. Muchos interpretaron esto como una sutil pero clara indirecta dirigida a la hija mayor de María Teresa Campos, quien en ese momento se preparaba para una de las entrevistas más significativas de su carrera.

La ex modelo no quiere hablar de Carlo Costanzia

Después de que Terelu hiciera pública su postura sobre el embarazo de su hija, Mar Flores fue abordada por los medios para conocer su opinión. Fiel a su estilo discreto, la ex modelo respondió que no tenía intención de hablar públicamente sobre asuntos familiares y lanzó un dardo envenenado al afirmar que «nunca me sentaría en un plató de televisión a hablar de la paternidad de mi hijo porque no me corresponde». Esta frase fue interpretada como una crítica directa a Terelu, quien ha aprovechado la situación personal de su hija para ganar protagonismo en el panorama mediático.

Este cruce de declaraciones y actitudes muestra que la relación entre Mar Flores y Terelu Campos está lejos de mejorar, incluso ante la inminente llegada de un nieto compartido. En lugar de acercarlas, esta nueva etapa parece haber reavivado viejas rencillas, demostrando que el pasado, para ellas, sigue estando muy presente.

Con el embarazo de Alejandra Rubio, lo que debería ser una celebración familiar se ha convertido en un nuevo capítulo de desencuentros y tensiones, en el que ambas abuelas deberán encontrar la manera de convivir en un entorno marcado por las diferencias. El pasado siempre vuelve y en esta ocasión ha afectado a dos rostros muy queridos. Por un lado tenemos a Terelu, la nueva matriarca de la saga Campos, y por el otro a Mar Flores, una de las modelos más importantes de nuestro país. ¿Quién ganará esta batalla?