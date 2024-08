La decisión más drástica de Alejandra Rubio sobre su hijo: «Voy a intentar…»

Este diario ha tenido acceso ha una información importante. Alejandra Rubio ha tomado una decisión firme y drástica sobre la privacidad de su pequeño. La hija de Terelu Campos ha decidido no someter a su futuro bebé a ningún tipo de exposición pública, protegiendo su anonimato tanto de los medios como de las redes sociales. Considera que lo mejor para todos es guardar las distancias, pues hay demasiada gente que no ve con buenos ojos a su familia y quiere evitar que el nuevo miembro del clan tenga problemas en el futuro. No está dispuesta.

Durante una entrevista en ‘La casa de mi vecina’, un pódcast conducido por Nagore Robles, la colaboradora, embarazada de cinco meses, ha dejado claro sus intenciones. «No le voy a exponer», afirmó con seguridad. «Voy a intentar proteger a mi hijo o hija de todo», refiriéndose tanto a la prensa como a las redes sociales. «La cara, no», aseguró, descartando la posibilidad de mostrar el rostro de su hijo en público. Alejandra también comentó que, a diferencia de otras parejas famosas, no planea mostrar siquiera imágenes de su hijo de espaldas. «Aparte, no soy muy de redes», añadió, subrayando su preferencia por mantener su vida privada lejos de su detractores.

En este punto hay que recordar que Alejandrita, como le llamaba su abuela María Teresa Campos, no quería ser famosa. De hecho se matriculó en Moda y posteriormente en Derecho, pues sus planes no pasaban por trabajar en televisión. El problema es que sus estudios no salieron como ella tenía previsto y estaba independizada, así que necesitaba ingresos. Trabajaba en una discoteca y su sueldo no era suficiente, por lo que pensó que lo mejor para ella era entrar en Telecinco.

¿Qué futuro le espera a Alejandra Rubio?

Alejandra Rubio también ha aprovechado su entrevista con Nagore Robles para hablar sobre sus planes de futuro tras el fin del programa ‘Así es la vida’, donde había colaborado durante el último año. Con un tono humorístico, se definió como «influmierder», indicando que tiene la intención de orientarse más hacia las redes sociales y alejarse del mundo del corazón y la televisión. «Voy a ver si camino más hacia las redes y menos corazón, tele…», declaró, dejando claro su deseo de explorar nuevas oportunidades. En su momento decidió apostar por la pequeña pantalla y ahora se ha quedado sin su altavoz, por eso necesita otras vías de escape.

En medio de estas declaraciones, la noticia sobre el sexo del bebé de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia está ocupando titulares en los mejores medios. Hace unas semanas, la pareja reveló en exclusiva a la revista ‘¡HOLA!’ que estaban esperando su primer hijo, generando una gran expectación entre sus seguidores. Ayer, el programa ‘TardeAR’ desveló el sexo del bebé durante una emocionante ‘Gender Reveal Party’, donde un globo explotó para revelar confeti azul, confirmando que esperan un niño.

Alejandra podría haber ganado mucho dinero hablando de este tema en televisión, pero se ha quedado sin espacio en las tardes de Telecinco. Sus compañeros le han adelantado por la izquierda y han desvelado un dato que hasta hace muy poco era un secreto.

El emocionante momento en ‘TardeAR’ fue recibido con alegría por los tertulianos del programa y ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Se comentó que Alejandra y Carlo estarían considerando el nombre de Carlo para su hijo, siguiendo la tradición familiar del padre. La revelación del sexo del bebé llega en un momento cargado de titulares para la familia Campos, que ha estado en el foco de los medios por diversos motivos, incluyendo el reciente posado en bikini de Terelu Campos en la revista ‘Lecturas’ y otros eventos familiares.

Alejandra Rubio quería mantener el misterio hasta el final

Durante su participación en el pódcast de Nagore Robles, Alejandra dejó entrever lo que muchos ahora interpretan como una revelación accidental del sexo de su bebé. Durante la conversación, al ser preguntada si ya conocía el sexo de la criatura, evitó dar una respuesta directa y, aunque intentó desviar la pregunta, dejó escapar un «mi hijo» antes de corregirse rápidamente con un «o hija». Este desliz llevó a los seguidores a especular que ya sabía que esperaba un niño, un detalle que ahora ha sido confirmado por el programa vespertino de Telecinco.

El bebé, que nacerá en diciembre, será el primer hijo para Alejandra Rubio y Carlo Constanzia, marcando el inicio de una nueva etapa en sus vidas. La expectación sigue creciendo en torno a los preparativos para la llegada del pequeño y los próximos pasos de esta mediática pareja.

Mientras Alejandra se prepara para la maternidad, ha dejado claro que su principal prioridad será proteger la privacidad de su hijo, evitando cualquier exposición innecesaria. Con esta decisión, la sobrina de Carmen Borrego demuestra su firme compromiso con el bienestar y la seguridad de su bebé, estableciendo un claro límite entre su vida pública y su vida privada. Ella mejor que nadie sabe el precio que hay que pagar para ser un rostro conocido y no está dispuesta a que el pequeño de la casa pase por lo mismo.