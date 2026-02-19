Roberto Brasero, meteorólogo de Antena 3, avisa de un cambio radical: «Lo que no ha ocurrido hasta ahora»

Un cambio radical en el tiempo nos está esperando, Roberto Brasero, meteorólogo de Antena 3 lo deja claro. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden ser esenciales y sin duda alguna, deberemos tener en cuenta. Este invierno no parece que esté siendo como los demás, sino más bien todo lo contrario. Tendremos que afrontar una serie de peculiaridades que pueden acabar de cambiarlo todo por momentos.

Es hora de apostar por una situación que nos dará un cambio radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Este tipo de elementos que nos están esperando podrían comenzar a ver llegar algunos cambios que, sin duda alguna, se convertirán en esenciales en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar de una forma que hasta el momento no esperaríamos. Este experto en el tiempo no duda en darnos una seria previsión del tiempo que nos traerá un importante cambio en el tiempo que nos está esperando.

Llega un cambio radical en el tiempo

Estos días de febrero hemos tenido un ligero respiro respecto a lo que hemos tenido hasta la fecha. Estamos ante una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Este invierno repleto de borrascas puede que no haya llegado a su final, sino más bien todo lo contrario.

Deberemos estar muy pendientes de una situación que puede complicarse por momentos y eso quiere decir que estaremos a merced de unos cambios que se convertirán en la antesala de este casi fin de semana en el que estamos. Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que puede pasar en estos días que tenemos por delante y que nos afectarán de lleno.

Roberto Brasero no duda en darnos algunos detalles que pueden avisarnos de un cambio radical y que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que realmente cada cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa en estas jornadas en las que todo puede ser posible.

Este cambio radical en el tiempo puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve en estas próximas horas que tenemos por delante, este experto no tiene dudas de lo que nos espera.

Roberto Brasero desde Antena 3 lanza esta alerta

El presentador del tiempo de Antena 3, Roberto Brasero, no duda en lanzar una importante alerta que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, estaremos ante una serie de peculiaridades que pueden marcarnos muy de cerca, ante todo lo que puede acabar pasando en estos días.

«Este jueves vamos a tener menos lluvias en general porque el frente de la borrasca ya habrá pasado, pero tras el frente llegará una masa de aire frío y húmedo que afectará, sobre todo, al norte de la península. Ahí seguirán las lluvias, en zonas de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, y además llegarán nevadas al entorno de los Pirineos y cordillera cantábrica, a partir de tan solo 700 m, por lo que nevará no solo en las montañas, sino en zonas aledañas más bajas, aunque serán en las zonas altas donde se acumule más cantidad. Por el sur, sin embargo, se empezarán a imponer las altas presiones y será un jueves soleado. Eso sí, todavía, a primeras horas de día, podría haber algunas lluvias en zonas de montaña del interior peninsular, aunque remitirán rápidamente y tendremos un ambiente más fresco que el de hoy a primera hora y también por la tarde. El viento seguirá soplando con fuerza este jueves en el norte y este de la península, así como en Baleares. En zonas del este peninsular elevadas y expuestas al viento, las rachas podrán superar los 120 km/h, por lo que podrán ser rachas huracanadas. En Galicia y el Cantábrico continuará el mal estado de la mar, con olas de más de 7 metros».

En breve vamos a ver llegar un sol que ya echábamos de menos: «El viernes la borrasca Pedro ya se habrá alejado definitivamente y sus efectos ya irán aminorando: se impondrá el tiempo anticiclónico y tendremos cielos soleados en general, con precipitaciones acotadas únicamente al cantábrico oriental y Pirineos, donde podrá nevar a partir de 1300-1500 m. Con los cielos despejados también serán más frías las madrugadas y podrá helar el viernes en zonas del norte y en el centro de la península. Pero por la tarde el ambiente será más suave, con una subida notable de las temperaturas en la mayor parte de España y ya en el Mediterráneo y el Valle del Guadalquivir se podrán superar los 20°, así como en Canarias».