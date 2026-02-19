Cielos poco nubosos y lluvias débiles en Andalucía según AEMET, con descenso de temperaturas y vientos moderados

Cielos en general poco nubosos dominarán hoy, 19 de febrero de 2026, en buena parte de Andalucía, aunque se esperan intervalos de nubes bajas y brumas matinales. Las sierras Béticas y el área del Estrecho podrían experimentar precipitaciones débiles dispersas durante la madrugada. Las temperaturas descenderán, especialmente las máximas en la vertiente mediterránea y los vientos serán flojos a moderados de componente oeste, con rachas fuertes en el tercio oriental que amainarán a partir del mediodía.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 19 de febrero

Cielo nublado y sol a la tarde en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco a la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 18 grados y la sensación térmica se mantendrá en un agradable equilibrio. A medida que el sol asome tímidamente a las 08:08, el viento del noreste soplará suavemente, con ráfagas que podrían alcanzar los 15 km/h, aportando un toque de frescura a la atmósfera.

Ya por la tarde, el cielo se despejará un poco, dejando paso a un sol más radiante que elevará la temperatura hasta los 18 grados. La humedad, que alcanzará su punto máximo en un ambiente algo cargado, hará que la sensación térmica se mantenga en niveles agradables. Con la puesta del sol a las 19:07, Sevilla disfrutará de unas horas de luz que invitan a pasear y disfrutar de la belleza de la ciudad.

Córdoba: nubes grises y viento fuerte

El amanecer en Córdoba se presenta con un aire de inquietud, donde las nubes grises se agrupan en el horizonte, presagiando un día de cambios. A medida que avanza la mañana, el viento comienza a soplar con fuerza, trayendo consigo un ambiente fresco que contrasta con la calidez habitual de la región.

La temperatura oscilará entre los 5 y 16 grados, con una sensación térmica que podría descender aún más. Aunque la mañana se mantendrá sin lluvias, la tarde promete ser más intensa, con ráfagas de viento que superarán los 30 km/h y una humedad que alcanzará el 100%. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la inestabilidad podría sorprender a más de uno.

En Huelva, cielo alternando nubes y claros

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 16 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable. Aunque se prevé un leve viento del noreste, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día sin sobresaltos.

Es un momento ideal para salir a pasear y disfrutar de las calles, ya que el ambiente tranquilo invita a realizar actividades al aire libre. Aprovechar la jornada para un café en una terraza o una caminata por el parque puede ser una excelente manera de conectar con el entorno.

Cielo nublado y viento moderado en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo parcialmente nublado y aunque la probabilidad de lluvia es baja, con un 15%, no se espera que afecte la jornada. La temperatura mínima se sitúa en 11°C, mientras que a medida que avanza la mañana, se alcanzarán los 12°C. El viento soplará del norte a una velocidad media de 15 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 40 km/h, así que se recomienda precaución.

Por la tarde, el cielo se mantendrá similar, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 16°C. La humedad relativa oscilará entre el 45% y el 90%, lo que generará un ambiente algo pesado. Con la salida del sol a las 08:08 y su puesta a las 19:09, Cádiz disfrutará de más de 11 horas de luz, ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad.

Jaén: cielos cubiertos y lluvia matinal

La mañana en Jaén se presenta con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvia, lo que puede generar un ambiente algo fresco, con temperaturas que rondan los 9 grados. A medida que avance el día, la situación mejorará, ya que se espera que la lluvia dé paso a un cielo más despejado por la tarde, alcanzando una temperatura máxima de 13 grados. Es recomendable llevar un paraguas por si acaso y optar por ropa ligera, ya que la tarde promete ser más agradable.

Cielo despejado y brisa agradable en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 13 grados. A medida que avanza el día, el mercurio se elevará hasta alcanzar los 18 grados, mientras el viento del noreste sopla a 25 km/h, aportando una agradable brisa.

Por la tarde, el ambiente se mantendrá estable, con cielos igualmente despejados y sin probabilidades de lluvia. Se recomienda aprovechar el buen tiempo para actividades al aire libre, ya que la sensación térmica se mantendrá en niveles agradables, aunque la humedad podría alcanzar hasta el 75 por ciento en su punto máximo.

Granada: cielos cubiertos y lluvia matinal

La mañana en Granada se presenta con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvia, lo que genera un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas rondan entre los 4 y 6 grados y la sensación térmica puede descender hasta los 3 grados, así que es recomendable abrigarse bien al salir.

A medida que avance el día, se espera que la lluvia dé paso a cielos más despejados por la tarde, con temperaturas que alcanzarán los 11 grados. La tarde-noche será tranquila, ideal para disfrutar de un paseo, así que no olvides llevar una chaqueta ligera.

Almería: cielo despejado con nubes al anochecer

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas que rondan los 10°C. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 19°C por la tarde, aunque el viento soplará con ráfagas de hasta 25 km/h, aportando un toque de dinamismo a la jornada.

Sin embargo, se prevén cambios hacia la tarde-noche, donde podrían aparecer algunas nubes y la posibilidad de precipitaciones puntuales. Se recomienda llevar un abrigo ligero y estar atentos a la evolución del tiempo, especialmente si se planea salir al aire libre.