La relación entre Piqué y Clara Chía se desmorona: ¿Otra infidelidad del futbolista?

Aún no hemos salido de todo el revuelo derivado de la canción de Shakira con Bizarrap y los ataques múltiples de la artista colombiana a Gerard Piqué y a Clara Chía Martí cuando vemos una nueva polémica que rodea a la pareja de moda para la prensa del corazón. El ex futbolista y empresario de éxito estaría viviendo una etapa complicada con su nueva novia, debido al hit mundial de su ex pareja y también por una supuesta infidelidad que podría llegar a poner punto y final a la relación.

Shakira le recordaba a Piqué su infidelidad en varias frases polémicas en las BZRP Music Sessions #53 y ahora se destapa que el que fuera hasta hace escasas semanas jugador del Fútbol Club Barcelona podría haber hecho ya lo propio con Clara Chía Martí. Lo que parece un momento complicado por lo provocado por la canción podría traer otra melodía… en forma de ruptura por infidelidad.

Las primera alarmas saltaban en el momento en el que surgieron informaciones en las que se afirmaba que Clara Chía Martí estaba actualmente viviendo en casa de sus padres, como contaba el portal Jaleos. «Clara Chía ha pasado unos días en su domicilio familiar, junto a sus padres. La joven ha querido alejarse unos días del piso que comparte con su pareja, donde consolidaron su amor y hace tiempo que hacen vida juntos», se comentaba en el medio citado a través de una fuente.

El motivo a priori era que Clara Chía prefería alejarse del ruido y permanecer refugiada y apoyada por la familia en un tiempo convulso por la publicación de la canción de Shakira y Bizarrap, en la que había tenido que aguantar varios mensajes directos al mentón de la ex de su novio. Sin embargo, uno de los paparazzi que más ha seguido la información de la pareja desde que comenzaron, así como todas las disputas entre la cantante colombiana y Piqué, el periodista Jordi Martín, soltaba la bomba sobre una posible infidelidad de Gerard.

La posible nueva amante de Piqué

Martín publicaba una imagen de una chica llamada Julia Puig, barcelonesa de residencia y abogada de profesión. Todo en orden hasta ahí, pero el mensaje que viene junto a la fotografía haría saltar todo el culebrón que rodea a Piqué y a Clara Chía por los aires. «¿La conoces, Gerard Piqué? Luego no te extrañe que Shakira te tire al mundo entero encima de ti». El mensaje no dice nada pero a su vez lo dice absolutamente todo, y por si fuera poco Jordi Martín anuncia para los próximos días una exclusiva con detalles sobre todo este asunto. Se vienen curvas para Gerard y Clara Chía.