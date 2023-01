Esta es la frase de Shakira que atormenta cada día a Clara Chía

Shakira ha dedicado una canción a su ex Gerard Piqué y a su actual pareja Clara Chía que ha dado la vuelta al mundo. Exponiendo su vida privada y consiguiendo un éxito sin precedentes. Si todos los singles de la cantante se esperan con los brazos abiertos, este era todo un acontecimiento. La relación entre Shakira y Clara Chía viene de lejos y tiene como protagonista una frase que atormenta a la joven catalana cada día. Estas son las palabras de Shakira que más daño han hecho a Clara Chía.

Shakira atormenta cada día a Clara Chía

Tener un novio que ha estado con una cantante latina internacionalmente conocida como Shakira no es nada fácil. Shakira es una de las mujeres más admiradas del mundo. Esta mujer ha conseguido crear una marca propia y posicionarse como una de las famosas mejor pagadas del mundo gracias a su música.

Clara Chía ha conquistado a Piqué, pero sigue habiendo entre ellos el vínculo con Shakira. Nunca podrá romperse al estar reforzado con dos niños, Sasha y Milán, siempre unirán a sus padres. Por eso, es normal que Chía de 23 años pueda sentir celos de la ex de su pareja, la cantante Shakira es un tema recurrente de disputa entre Gerard y Clara.

En la canción de Shakira hay una referencia que ha hecho que Clara estalle en llamas. Se ha enfadado con Gerard y vive atormentada. La canción ha dado en el clavo con el miedo de esta mujer de perder a su amor más profundo. La vida de Clara Chía ha cambiado desde que escucho estas palabras que le han dejado huella.

Según la canción de Shakira: «Yo contigo ya no regreso. Ni, aunque me llores ni me supliques». Esa frase ha hecho saltar por los aires la confianza que tenía Clara en Gerard Piqué. Actualmente vive pensando en esta frase que indica que quizás el ex futbolista habría querido volver con su ex pareja.

Aumentando la brecha entre ambos y los celos de una Chía que parece que no está del todo segura de los sentimientos de Gerard Piqué. Más allá de posibles suposiciones, Gerard y Clara están juntos y enamorados, eso es lo que vemos en un día a día en el que destaca esta relación especial. La familia de Piqué ya ha recibido a Clara Chía con los brazos abiertos.