Quién es Mar Lucas: edad, pareja actual, de dónde es y por qué es famosa

La protagonista de nuestra noticia de hoy ha demostrado que la crónica social está avanzando a pasos agigantados. Hace un tiempo era impensable que los creadores de contenido ocupasen páginas en las revistas de corazón, pero la situación ha dado un giro considerable y en estos momentos tenemos a nuevos personajes que generan un gran interés. A continuación vamos a hablar de Mar Lucas , una joven de 23 años que se ha hecho un hueco en la industria del espectáculo gracias a su presencia en las redes sociales. Acumula miles de seguidores en Instagram y la cita se multiplica cuando revisamos sus datos de TikTok, plataforma que le ha posicionado como una auténtica estrella. Nació el 9 de septiembre de 2002 y sus movimientos sirven de fuente de inspiración para su querido público.

Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental, los influencers son personas que provocan sentimientos encontrados. Por un lado, están los que les defienden a capa y espada, pero hay una parte de la audiencia que considera que no deberían tener tanto peso en nuestra sociedad. Dos de las primeras mujeres que rompieron barreras fueron Dulceida y María Pombo, pero los años han pasado y se han visto obligadas a compartir protagonismo con otros rostros más jóvenes, como es el caso de Mar Lucas

¿De dónde es Mar Lucas?

Tal y como ella misma ha explicado en diferentes entrevistas, nació en Sitges, una conocida localidad de Cataluña que recibe mucho turismo en la temporada estival. Sin embargo, Mar está constantemente viajando por motivos profesionales, pues su agenda le ha dado muchas oportunidades para participar en proyectos de diferente índole, sobre todo desde que la gente empezó a hablar de su vida sentimental.

Según ha informado el periodista Javi Hoyos, el último novio de la influencer ha sido Andrea Cioffi. Esta relación le ayudó a pasar página y a olvidarse de todos los problemas que tuvo con Naim Darrechi. Como era de esperar, las redes sociales no han tardado en llenarse de comentarios donde le dan la enhorabuena por haber modificado su hoja de ruta y por haber conseguido salir adelante sin perder su sonrisa.

¿Cuánto mide?

En OKDIARIO hemos hecho un repaso de los datos que hay publicados en TikTok para conocer el lado más personal de Mar Lucas. Según informan en esta red social, la socialité mide 1.65 y su altura ha generado ciertas especulaciones. Sus detractores le han acusado de ser «bajita», pero ella nunca ha mostrado ningún problema en este sentido, pues se siente orgullosa de su cuerpo y cree que no debe tener en cuenta las opiniones de aquellos que únicamente buscan hacer daño.

¿Quién es Naim Darrechi y qué le pasó con él?

Para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta que Mar también es cantante y en su momento dio un paso adelante al utilizar su música como vehículo para narrar una de las experiencias más duras de su vida. En su single Rota, la artista se sincera y relata el supuesto abuso psicológico y físico que asegura haber vivido en el pasado con un ex novio. Aunque en un principio circularon rumores sobre la identidad del hombre al que se refería, ella misma despejó las dudas al escribir en su perfil de X que se trataba del también influencer Naim Darrechi, con quien mantuvo una relación hace aproximadamente cuatro años.

No es la primera vez que el mallorquín se ve envuelto en polémicas relacionadas con la violencia de género, lo que ha dado aún más fuerza a la denuncia pública de Mar, que no ha querido dejar espacio a equívocos: «No quiero que nadie se piense que es otra persona, hablo de Naim Darrechi», publicó en su cuenta. Recalcamos que únicamente no estamos haciendo eco de la denuncia de la artista.

La reacción en redes sociales no tardó en llegar y Mar Lucas recibió el respaldo de miles de seguidores, que le aplaudieron por la valentía de contar su historia a través de la música y señalar directamente al responsable. Numerosas figuras públicas también se han pronunciado en su apoyo, destacando la importancia de dar visibilidad a este tipo de testimonios, aunque también es fundamental mantener la presunción de inocencia.

La protagonista de nuestra noticia ha dado muchas explicaciones a través de sus redes y en una ocasión comentó: «Lo que más me frustraba era pensar que todo lo que viví y sufrí no iba a servir de nada. Al menos publicándolo, alguna niña o niño escuchaba mi historia y mis errores, igual podía ayudarle». Según dice, su objetivo era utilizar su fama para intentar conseguir algo positivo, a pesar de que el origen de su iniciativa fuese (presuntamente) dramático.