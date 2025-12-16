Giro en la vida de Kiko Matamoros: abandona la televisión para abrir un centro para drogodependientes

La trayectoria de Kiko Matamoros acaba de entrar en una nueva fase marcada por una decisión tan inesperada como profundamente meditada. Uno de los rostros más reconocibles del universo Sálvame ha anunciado su salida de No somos nadie, el programa que se emite en TEN, y con ello su intención de apartarse, al menos por ahora, del medio televisivo. El detonante fue un nuevo enfrentamiento en directo, pero la razón de fondo va mucho más allá de una discusión puntual: Matamoros ha decidido priorizar su bienestar y dar forma a un proyecto completamente distinto, vinculado a la creación de un centro de rehabilitación para drogodependientes.

El pasado jueves 11 de diciembre, No somos nadie volvió a vivir uno de esos momentos que definen la esencia del formato heredero de Sálvame: la tensión estalló sin previo aviso en mitad del plató. En esta ocasión, Kiko Matamoros y María Patiño protagonizaron un enfrentamiento que fue creciendo a partir de bromas mal interpretadas y comentarios que no encontraron el encaje adecuado. La discusión fue subiendo de tono hasta que el colaborador decidió marcar un límite delante de las cámaras.

Visiblemente cansado, Matamoros lanzó una frase que sonó a despedida definitiva: «Hoy toca decir adiós. Hasta aquí llegaron las aguas». No era la primera vez que se producía un choque de este tipo, pero sí fue, según sus propias palabras posteriores, el punto de inflexión que le llevó a replantearse su continuidad. Tras muchos años juntos, el colaborador dio señales claras de que el desgaste acumulado había llegado a un punto difícil de sostener.

La decisión de Kiko Matamoros

En contra de lo que pudiera parecer, la decisión no se ha tomado en caliente. Al día siguiente, el viernes, Kiko Matamoros regresó al programa para explicar con calma que su intención era abandonar No somos nadie y, por el momento, también la televisión. En una conversación serena con Carlota Corredera, que asumió la conducción del espacio tras la ausencia de María Patiño, dejó claro que la decisión había sido reflexionada durante horas y tomada desde la tranquilidad.

Según relató, comenzó a valorar seriamente la posibilidad la noche anterior y, al despertar, lo tuvo claro. No habló de enfados ni de culpables externos, sino de responsabilidad personal. Reconoció haber permitido determinadas situaciones y actitudes a lo largo de los años, asumiendo que él mismo fue el primer responsable de haber participado en dinámicas que ya no le aportan nada positivo. Su objetivo ahora, explicó, es buscar paz, tranquilidad y felicidad, tanto para él como para los suyos, algo que en este momento no pasa por seguir expuesto al ritmo y la tensión del plató.

Kiko Matamoros se siente agradecido

Lejos de una despedida amarga, Matamoros quiso tener palabras de agradecimiento para el equipo del programa. Puso en valor el esfuerzo de los profesionales que trabajan detrás de las cámaras, especialmente en un contexto de recursos limitados, y mostró un cariño especial hacia figuras clave como David Valldeperas, a quien definió como alguien a quien admira tanto en lo personal como en lo profesional. También tuvo un recuerdo afectuoso para los compañeros con los que ha compartido esta etapa, independientemente de que el feeling haya sido mayor o menor.

No se olvidó tampoco de María Patiño, ausente en plató ese día. En un tono conciliador, explicó que no quería sentirse humillado ni verse obligado a callar determinadas cosas, pero dejó claro su respeto y aprecio hacia ella. Reconoció la dificultad de liderar un programa con caracteres tan distintos y pidió disculpas si en algún momento la había ofendido. Un cierre elegante para una relación profesional marcada por choques, pero también por muchos años de trabajo compartido.

La marcha de Kiko Matamoros se suma a una cadena de bajas significativas que han ido debilitando el proyecto. La salida de Lydia Lozano, tras recibir la llamada de Mediaset, supuso un golpe duro para el equipo. Poco después, Belén Esteban anunció su incorporación a TVE como concursante de Top Chef, dejando claro que, tras esa experiencia, se tomaría un descanso para centrarse en su vida personal y familiar.

El centro para drogodependientes

Más allá del adiós a la televisión, lo verdaderamente relevante de este giro vital es el proyecto que Kiko Matamoros tiene entre manos. El colaborador explicó que se va haciendo mayor y que siente la necesidad de compensar aspectos de su vida que no siempre ha podido gestionar bien. En ese contexto, anunció su implicación en la creación de un centro de rehabilitación para drogodependientes.

Formará parte de un grupo de empresarios que impulsan este proyecto, que llevará por nombre Mens Sana y que abrirá sus puertas en Bilbao. Se trata de una iniciativa completamente alejada del mundo del espectáculo, pero que le genera una ilusión especial por su dimensión social y humana. Un paso que refleja una búsqueda de sentido y de aportación real más allá del entretenimiento televisivo.

Antes de despedirse, Kiko Matamoros pidió a la audiencia que siguiera apoyando No somos nadie pese a su ausencia. Reconoció que su papel durante años ha sido el de generar espectáculo y contribuir a la creación de tramas que entretuvieran al público, aunque admitió que en ocasiones pudo perder el norte. Ahora, sin embargo, siente que ha llegado el momento de cerrar esa etapa y abrir otras puertas.