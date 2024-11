Mar Lucas se sincera sobre el calvario que sufrió en su relación con Naim Darrechi: "Me he liberado"

La relación entre Mar Lucas y Naim Darrechi, ambos influencers y personalidades reconocidas en redes sociales y en la industria musical, ha estado envuelta en controversias y tensión en las últimas semanas. Especialmente, tras el lanzamiento de Rota por parte de la catalana. Un tema que narra los episodios de maltrato y manipulación emocional que, a sus 22 años, Mar habría sufrido mientras estaba con Naim, entre los años 2020 y 2021. Pues lo que comenzó como un noviazgo juvenil y mediático terminó siendo una experiencia profundamente dolorsa para ella. «Tus manos me dejaron rota (…) Dolía más esconder bajo mi ropa las marcas de cada derrota (…) Me cuesta creer que te amé más que a mi», dice la canción.

La decisión de Mar de hablar públicamente sobre este asunto a través de su música, se dio en respuesta a múltiples episodios de acoso y amenazas de su ex pareja que, según ha desvelado, intentó intimidarla con la difusión de videos íntimos grabados cuando aún estaban juntos. En la canción, Mar plasma los pensamientos y emociones que atravesó al sentirse manipulada y vulnerada, aunque sin mencionar directamente el nombre de Naim. Además, la artista e influencer asegura que los intentos de intimidación han persistido incluso una vez terminada la relación sentimental entre ambos, lo que la ha hecho sentirse «aterrorizada» y emocionalmente exhausta. Hasta ahora.

En la gala de los LOS40 Music Awards Santander 2024 que tuvo lugar en el Palau Sant Jordi, en Barcelona, el pasado viernes 8 de noviembre, y cuya celebración tuvo un carácter solidario con el fin de recaudar todos los fondos posibles, a través de la fila 0 para los afectados por la DANA en Valencia y otras regiones del país; Mar Lucas se sinceró con LOOK sobre este episodio. La joven, que estaba nominada en la Categoría España a Mejor artista LOS40 Summer Live, aseguró que su relación con Naim Darrechi fue un verdadero «infierno». Sin embargo, ahora que ha hecho pública esta etapa de su vida, se encuentra «liberada». «Llevaba cuatro años con esto dentro y ahora me he liberado. Ha sido difícil contarlo, pero ahora que lo he hecho me siento, de verdad, mejor que nunca. Me siento libre», comenzó diciendo. «Es que yo creí que lo que tenía que hacer era callarme. He necesitado cuatro años para verme con fuerzas», añadió.

Mar Lucas confesó que en los primeros días tras hacer pública su experiencia, sí se sintió juzgada, especialmente a través de sus redes sociales. No obstante, ahora se siente «abrazada», sobre todo por mujeres y hombres que «han pasado por lo mismo». «He tenido la suerte de encontrarme con personas que han pasado por lo mismo que yo y han hablado antes que yo. Muchas personas, da igual si hombres o mujeres, sufren maltrato, y de muchas maneras. Es una desgracia pero me hace muy feliz ver que con mi canción puedo ayudar a los que vienen por detrás de mí», contó.

Sobre las fotografías que ella misma publicó mostrando las heridas físicas sufridas, e incluso capturas de las confesiones del supuesto agresor a través de WhatsApp, entre otras, Mar Lucas no quiso ahondar en demasiados detalles, si bien si quiso instar a otras víctimas de maltrato a hacer lo mismo y no optar, en ningún caso, por el silencio. «Hay que denunciar, hablar, pedir ayuda. Es normal sentir miedo al principio, pero no hay que callarse. Nunca os calléis absolutamente nada. Intenté olvidarlo por completo y nunca lo he conseguido, aprendí a vivir con ello», sentenció.

Mar Lucas ha levantado un amplio movimiento feminista entre la Generación Z, inspirando a jóvenes a confrontar y rechazar las relaciones abusivas. Su decisión de alzar la voz y relatar su historia no solo le ha permitido procesar su dolor, sino que también ha servido como un ejemplo de empoderamiento. El impacto de Mar va más allá de su caso particular: su historia ha generado un debate sobre la importancia de la salud mental y emocional en las relaciones y la necesidad de una cultura de apoyo, en especial entre mujeres jóvenes. Además, mediante canciones como Rota, Mar ha creado un espacio de reflexión en el que denuncia las dinámicas de poder y control que se suelen ocultar en las relaciones juveniles, promoviendo un cambio de perspectiva que empodera y une a la juventud en la defensa de sus derechos y bienestar emocional.

Así es Mar Lucas, la influencer que ahora arrasa en la música

Natural de Sitges, un pueblo costero al sur de Barcelona, el nombre de Mar Lucas comenzó a ganar popularidad en la crónica social de nuestro país por su presencia en redes sociales, donde suma más de 15 millones de seguidores. Pero también, y cada vez más, por su incursión en la música. Mar comenzó a estudiar aquitectura, aunque muy pronto se dio cuenta que este arte no era lo suyo y apostó por la creación de contenido, especialmente en Instagram y TikTok, donde destaca por sus videos de moda, estilo de vida y mensajes inspiradores, junto a Marta Díaz, Lola Lolita o Lucía Bellido, entre otras.

