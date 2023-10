Ana Rosa Quintana se ha adentrado en el mundo de las tardes de Telecinco para ser el hilo conductor del nuevo espacio de la cadena de Fuencarral, TardeAR, en el que se tratan temas de actualidad y de la crónica social. En esta nueva aventura televisiva, la periodista está mostrando su lado más cercano a través de TikTok. El formato que presenta cuenta con un perfil oficial en dicha red social, donde la comunicadora explica con detalle y humor los looks que luce en cada una de las emisiones.

Ana Rosa Quintana en su programa / Telecinco

Si bien su gran pasión es el mundo de la comunicación, Ana Rosa ha demostrado que la moda también forma parte de su día a día. En uno de los últimos vídeos subidos a la plataforma de origen chino aparece luciendo las últimas tendencias del momento con un atuendo al más puro estilo street style, compuesto por unos vaqueros de líneas rectas, cinturón marrón y una camisa con cuello solapa de rayas en un tono rosado. Además, remata este conjunto con el que es ya el calzado por excelencia de cualquier fashionista: unas sneakers.

Ana Rosa Quintana, reina de TikTok / Redes sociales

De hecho, la propia Ana Rosa pedía expresamente a su estilista que para ese outfit escogiera calzado cómodo. Haciendo gala de su habitual sentido del humor, Ana Rosa Quintana explica a los seguidores de la cuenta que «hoy está todo el mundo para salir de puente, los niños ya no tienen colegio, la gente va más informal… Entonces me querían poner de pitiminí y he dicho que no. Y sobre todo, tenía muchas ganas de ponerme zapatillas porque estaba harta de los tacones».

Ana Rosa Quintana luciendo un elegante traje / Redes sociales

Cabe destacar también que, la ganadora, en 2011, del Premio Ondas a la Mejor Presentadora, causó sensación con otro de los conjuntos que lució hace unos días. Quintana optó, junto a su inseparable estilista Mamen, por un traje de chaqueta en color beige con detalles brillantes formado por una blazer con hombreras marcadas de cuello solapa y unos pantalones a tono con raya diplomática. Un dos piezas ideal que no le podía sentar mejor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tardear (@tardeartv)

De esta manera, Ana Rosa Quintana, ya no solo se consagra como la reina de la comunicación, sino que ese rol también lo ejerce ahora en las redes sociales, donde multitud de usuarios aplauden su carisma y, por supuesto, sus diversos y versátiles estilismos. Con este nuevo paso al frente en el universo 2.0, la presentadora muestra su faceta más cercana a los usuarios, gesto que han aplaudido. De hecho, cada vez que en el perfil de TardeAR aparece un nuevo vídeo, los internautas no tardan en escribir comentarios de lo más positivos hacia Quintana, deshaciéndose en halagos hacia ella.