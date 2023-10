Ser conocida como ‘La reina de las mañanas’ por el exhaustivo e incesante trabajo en televisión que Ana Rosa Quintana lleva realizando desde hace varias décadas y por el que ha sido reconocida y premiada desde todos los ámbitos no solo es motivo de gran orgullo para sus hijos sino para toda su familia. Sin embargo, a la hora de llegar a casa, la fama de la presentadora pasa a un segundo plano y el recibimiento es de lo más normal en unos jóvenes de 18 años: «¿Qué hay de cenar?», es lo que le preguntan al verla. Así lo contaba con humor la presentadora este miércoles en TardeAR junto a su invitado, el actor José Coronado.

Una confesión que surgía de una charla en la que ambos estuvieron comentando su faceta como padres y la percepción que tenían sus hijos de que sus progenitores fueran personas populares. En el caso de Ana Rosa Quintana, aseguraba que en su casa su fama estaba totalmente normalizada. Tanto es así que los mellizos no siguen al dedillo su trabajo. «Mis hijos no me han visto nunca ni les importa nada de lo que hago», explicaba. Y es que entre ellos la relación es puramente familiar.

De hecho, tal y como destacaba la presentadora este verano, ni Juan ni Jaime Muñoz, que están a punto de cumplir 19 años este mes de noviembre, tienen pensado seguir los pasos de su madre en la televisión: «No lo sé, yo creo que van más por el lado de su padre que por el mío». Además, se mostró muy abierta a dejar libertad a los jóvenes a la hora de escoger su propio destino. «Cada uno tiene sus cualidades y hay que dejarles que se autogestionen. Yo soy bastante partidaria de que cada uno vaya a estudiar lo que le dé la gana y haga lo que le apetezca», declaraba destacando que entre ellos existe una muy buena relación de apoyo y respeto en casa.

La confesión de Ana Rosa

Además del tema familiar, Ana Rosa Quintana y José Coronado hablaron sobre los problemas de salud que ambos han sufrido en el pasado. En este sentido, mientras que el actor aseguraba que, tras sufrir un infarto, comenzó a relativizarlo todo, la comunicadora se hacía eco de sus sentimientos y de cómo se tomaba la vida tras padecer cáncer de mamá: «Todo te importa un pimiento», expresaba en torno a las críticas que pudiera recibir por su trabajo.

Por su parte, el actor de la serie Entrevías declaraba que, tras un susto de tales características, «priorizas más qué quieres hacer y cómo quieres gastar el tiempo». Para él, aseguró, «ha sido casi una bendición» una vez que salió ileso del infarto. «Ha sido un aviso que me ha venido muy bien», aclaró. Y aunque no todo el proceso ha sido fácil, ambos convenían en que ahora lo que más importaba era disfrutar de la vida, del trabajo que tanto les apasiona y, sobre todo, de los suyos.