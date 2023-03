¿Quién es Jadel? Todo sobre su ruptura con Ana Guerra y su vida

Jadel intentó ser discreto, pero una compañera de Ana Guerra destapó la relación. Eso sí, lo hizo para darle una sorpresa la cantante, quien por aquel entonces estaba concursado en ‘Operación Triunfo’. Noemí Galera, directora de la Academia, desveló el secreto con la mejor de las intenciones. “Me ha enviado un audio mi novio”, comentó Ana. A lo que Noemí añadió: “¿Jadel?”. Este famoso artista tiene a sus espaldas una carrera brillante y su nombre siempre ha sonado con fuerza. Recibe buenas críticas de la industria musical y también ha demostrado que tiene mucho talento para trabajar en televisión.

Estuvo en la temporada 10 de ‘Tu cara me suena’. El artista brilló con fuerza y ahora se ha vuelto a hablar de él. No es el primer concurso que cuenta con su presencia. Recordemos que fue el ganador de ‘El numero uno’, un programa musical que tuvo bastante repercusión. Jadel siempre ha marcado las distancias con la prensa del corazón, pero hizo una excepción para defender a su exnovia. Dio la cara por Ana Guerra cuando los detractores de la joven cargaron contra ella sin piedad. Él estuvo ahí el primero para defenderla.

Jadel rompió su silencio tras la ruptura

Jadel fue bastante prudente durante su relación con Ana Guerra, pero incumplió sus propias normas para dar la cara por la cantante. Los medios filtraron que estaba saliendo con el actor Miguel Ángel Muñoz y Jadel no tardó en dar la cara por ella. Lo primero que hizo fue reconocer que la ruptura había sido “heavy”, pero aseguró que quería quedarse con un buen recuerdo. “Lo he pasado muy mal, pero he aprendido mucho”, comentó al respecto. Su comportamiento fue muy aplaudido.

El cantante dio una entrevista en ‘Fórmula TV’ para aclarar la situación. “No culpo a nadie, estas cosas pasan y ¿qué mejor que quedarse con el buen sabor de boca? Fueron tres años maravillosos. Yo no tuve queja ninguna. Ella ha estado en los momentos más complicados que yo he podido tener y viceversa. Eso es con lo que me quedo”, declaró. Es decir, se esforzó mucho para tener buena relación con su ex y lo consiguió.

La canción que hablaría sobre Ana Guerra

Los fans de Jadel se dieron cuenta de que una de sus canciones hablaba de su ruptura con Ana Guerra. De hecho dijeron que había dos temas relacionados con este asunto: ‘Me dolió’ y ‘Ya no me enamoro’. Él no lo desmintió, aunque tampoco lo confirmó. Su respuesta no aclaró las dudas. “La gente va a pensar que sí. Yo no le quiero poner nombre a ningún tema porque no siento la necesidad”, empezó diciendo. “Los temas nacen en ese momento. Sé que es normal que la gente piense que ciertas canciones puedan ir referidas a algo, pero no seré yo el que hable de eso, que hable la música”.

La fama imparable del cantante

En España todos le conocemos por ser el ganador de ‘El número uno’, pero detrás de él hay una trayectoria muy atractiva. Su nombre real es Javier Luis Delgado y nació en Tenerife. Desde muy joven empezó a despuntar en el mundo de la música. Tiene una capacidad extraordinaria para mezclar varios estilos musicales, como la salta y el funky. En 2011 publicó uno de sus mayores éxitos: ‘Solos tú y yo’. Pertenece al disco ‘Dentro del alma’. Está claro que su talento no conoce fronteras, por eso cuando empezó a salir con Ana Guerra enseguida marcó las distancias. No quería que su carrera se empañara por un asunto relacionado con su vida sentimental.