‘Tu cara me suena’: Jadel gana la Gala 2 con una gran imitación de Guns N’Roses

El pasado viernes 31 de marzo disfrutamos de la Gala 2 de la décima edición de Tu cara me suena. Teníamos muchísimas ganas de este nuevo programa, tras haber disfrutado de una primera entrega verdaderamente histórica. La primera en romper el hielo fue Andrea Guasch, precisamente la protagonista de la Gala 1 tras su victoria con SloMo de Chanel.

La concursante pisaba el escenario para imitar a Taylor Swift con su canción You need to calm down. La siguiente en actuar fue Susi Caramelo, que tenía un gran reto por delante. Estamos hablando de meterse en la piel de Concha Velasco con El moreno de mi copla. La tercera actuación fue protagonizada por Miriam Rodríguez, que interpretó Libertad de Nil Moliner junto al propio artista, ya que obtuvo la casilla de “Original y copia”.

El siguiente concursante de Tu cara me suena en subirse al escenario fue Josie, que tuvo que meterse en la piel de Alaska para interpretar La funcionaria asesina. Anne Igartiburu, por su parte, fue nada más y nada menos que Suzanne Vega con Luka. En cuanto a Merche, tuvo la oportunidad de traer al programa a un amigo, que era Ricardo Nkosi.

La artista y el actor unieron fuerzas para hacer una de las actuaciones más destacadas de la noche, ya que imitaron a Natti Natasha y Ozuna en Criminal. Fue el turno de Agustín Jiménez, que imitó a nada más y nada menos que Camarón de la Isla, con una de las canciones que ha marcado a muchas generaciones: La leyenda del tiempo.

Fue el turno de Alfred García, quien tuvo la oportunidad de imitar a Jarabe de Palo con un tema que se convirtió en todo un himno: La Flaca. En cuanto a Jadel, fue el último en actuar de los concursantes de esta décima edición, por lo que pudo brillar con luz propia con Welcome to the jungle, de Guns N’Roses.

En esta Gala 2 pudimos ver sobre el escenario a la primera invitada de esta edición de Tu cara me suena. No era otra que la maravillosa Samantha Hudson, que no dudó en aprovechar la ocasión para sorprender a todos con una excepcional imitación de Luis Mariano con Violetas imperiales.

Acto seguido, se desarrollaron las votaciones de la Gala 2 de Tu cara me suena 10. De esta manera, pudimos conocer la votación del jurado y, posteriormente, la del público. Una vez contabilizados todos esos puntos, supimos que la medalla de bronce de la noche era para Merche y Ricardo Nkosi (20 puntos), la segunda posición fue para Miriam Rodríguez (22 puntos) mientras que la victoria de la noche era para Jadel (24 puntos). ¡Obtuvo la máxima puntuación posible!

¿Qué artistas imitarán en la Gala 3 de Tu cara me suena 10?

Una vez se supo que el artista canario era el vencedor de la segunda gala, fue el turno de que todos pasaran por el pulsador para ver a qué reto tenían que enfrentarse la siguiente semana. Susi Caramelo fue la primera en accionarlo, y obtuvo la casilla “Original y copia”, por lo que tendrá que imitar a Ladilla Rusa acompañada por los propios artistas.

Agustín Jiménez será, por una noche, DJ Bobo mientras que Andrea Guasch se convertirá en Miley Cyrus. Josie tendrá que imitar a WRS, representante de Rumanía en Eurovisión 2022 mientras que Alfred tendrá un gran reto por delante: meterse en la piel de The Killers. Merche, por su parte, será Juanita Reina.

Jadel, ganador de la Gala 2 de Tu cara me suena, será nada más y nada menos que Manuel Turizo. Miriam Rodríguez obtuvo la casilla de “Te lo robo”, por lo que no dudó un solo segundo en robar a Anne Igartiburu, que había obtenido a Cher. La presentadora tuvo que volver a presionar el pulsador, que le dio la oportunidad de imitar a Pet Shop Boys. ¡Qué gala nos espera!