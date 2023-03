‘Tu cara me suena’: Andrea Guasch gana la Gala 1 con una histórica actuación

El pasado viernes 24 de marzo pudimos disfrutar de la primera gala de la décima edición de Tu cara me suena. Una entrega verdaderamente especial, en el que regresaron algunos de los tantos rostros conocidos que han pasado por este programa. Por si fuera poco, la gala empezó con los protagonistas de esta edición interpretando una peculiar versión de Madre Tierra (Oye), el éxito de Chayanne.

La primera participante en actuar fue Miriam Rodríguez, que tuvo que meterse en la piel de Camila Cabello para interpretar Bam Bam. La siguiente en salir al escenario fue Susi Caramelo, que imitó a Tefi C con el éxito viral Mi bebito fiu fiu. Todo ello mientras Alfred García dejó sin palabras a todos al ser Chris Martin de Coldplay, con su éxito Fix you.

La siguiente concursante en subirse al escenario fue Anne Igartiburu, quien imitó a Thalía con su versión de A quién le importa mientras que Agustín Jiménez, el siguiente en actuar, fue Chimbala con su canción Feliz. Uno de los que más sorprendió fue Josie, que se metió en la piel de Julio Iglesias interpretando Quijote.

Una de las actuaciones que más dio de qué hablar fue, sin lugar a dudas, la de Jadel ya que imitó a Nathy Peluso con la versión de Vivir así es morir de amor. Merche hizo un gran homenaje a Olivia Newton-John con Hopelessly devoted to you mientras que la guinda del pastel de esta Gala 1 de Tu cara me suena la puso Andrea Guasch. La artista brilló con luz propia con su imitación de Chanel con SloMo.

Acto seguido tuvieron lugar las votaciones. En primer lugar se dio a conocer la votación del jurado y, posteriormente, la del público que se encontraba en plató. Una vez contabilizados los puntos, pudimos saber que la medalla de bronce en esta Gala 1 de la temporada 10 de Tu cara me suena era para Miriam Rodríguez (19 puntos), la de plata fue para Jadel (22 puntos) y, como no podía ser de otra manera, la victoria se la llevó Andrea Guasch (24 puntos).

¿Qué artistas imitarán en la Gala 2 de Tu cara me suena 10?

Tras conocer la decisión tanto del jurado como del público, fue el momento de conocer a qué artistas iban a imitar en la siguiente gala. El primero en pasar por el pulsador fue Agustín Jiménez, que tendrá que meterse en la piel de Camarón de la Isla. Susi Caramelo será Concha Velasco mientras que Josie se atreverá a lucir un impresionante look para poder imitar a Alaska.

Anne Igartiburu tendrá que imitar a Suzanne Vega, Alfred García a Jarabe de Palo y Merche tendrá que traer un amigo al programa para convertirse en Natti Natasha y Ozuna. Miriam Rodríguez obtuvo la casilla de “Original y copia”, por lo que tendrá que imitar a Nil Moliner con el propio artista sobre el escenario. Jadel imitará a Guns N’Roses y Andrea Guasch, ganadora de esta primera Gala 1, será Taylor Swift. ¡Vaya noche nos espera!