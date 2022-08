Ana Guerra revoluciona las redes con una curiosa consulta a la RAE

Ana Guerra ha vuelto a liarla en redes sociales. Si bien la exconcursante de Operación Triunfo ya era conocida en el universo 2.0 por ciertos comentarios que han servido como perfectos memes durante mucho tiempo, ahora la canaria ha vuelto a acaparar el foco mediático a raíz de un tweet que no ha dejado indiferente a nadie.

Hace escasas horas, la cantante hacía uso de su cuenta de Twitter para interactuar con sus seguidores después de haber llevado a cabo un multitudinario concierto en Cáceres. En el mensaje en cuestión, Ana lanzaba una pregunta nada más y nada menos que a la Real Academia Española para que ésta le resolviera una duda ortográfica: “Oye querida @RAEinforma Estamos todo el equipo en la furgo de vuelta del concierto de Cáceres y surge una duda: – Este queso es el que más me gusta. – Este queso es el más que me gusta. P.D. El concierto salió genial”, escribía en la plataforma, haciendo que sus fans reaccionaran instantáneamente al considerar un tanto inusual la cuestión. Y es que, la mayoría de ellos creen que la única opción correcta es la primera, siendo la segunda un tanto “rara”. De hecho, el presentador Roberto Leal también aprovechaba para hacer saber a la intérprete de Lo Malo su opinión: “Parad la furgoneta. Bajad a la persona que dice la segunda. Parad en una estación de servicio. Comprad queso bueno del que le gusta a todo el mundo”, zanjaba el maestro de ceremonias de Pasapalabra haciendo gala de su humor y demostrando a Guerra que solo hay una respuesta correcta en la pregunta que había lanzado a la institución cultural.

Oye querida @RAEinforma

Estamos todo el equipo en la furgo de vuelta del concierto de Cáceres y surge una duda:

– Este queso es el que más me gusta.

– Este queso es el más que me gusta.

P.D. El concierto salió genial 🥰 — Ana Guerra (@anaguerra) August 20, 2022

Sea como fuere, y después de haber abierto un debate que ya es viral, Ana quiso dejar claro que su actuación en Cáceres había sido todo un éxito. De esta manera, y aunque su carrera no haya despegado de una manera tan sonada como la de otros compañeros de reality como Aitana, lo cierto es que demuestra que ella sigue avanzando profesionalmente a pasos pequeños pero firmes, contando con un fiel equipo que le está acompañando en cada paso que da dentro de nuestras fronteras.

Parad la furgoneta. Bajad a la persona que dice la segunda. Parad en una estación de servicio. Comprad queso bueno del que le gusta a todo el mundo. — Roberto Leal (@RobertoLealG) August 21, 2022

Sin duda, si algo caracteriza a la artista en nuestro país son las numerosas polémicas en las que ha estado inmersa, las cuales tienen cierto carácter cómico. Una de las últimas y más conocidas no es otra que la discusión que tuvo con uno de los vecinos de su mismo bloque de pisos, que no tuvo reparo en denunciar públicamente que Ana tocaba instrumentos y cantaba a altas horas de la mañana, imposibilitando al resto de personas de su alrededor que pudieran conciliar el sueño. Unas palabras que no gustaron en absoluto a Guerra, que sin entrar en más detalles, decidió zanjar la disputa alegando que, al igual que ocurre en otros oficios, en el suyo necesitaba ensayar para estar a punto en los conciertos, y qué mejor manera de hacerlo que en su casa, aunque a sus vecinos no les guste mucho la decisión.