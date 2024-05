El pequeño Nicolás se cambia la cara: este es su nuevo rostro

Su verdadero nombre es Francisco Nicolás Gómez, pero todo el mundo le conoce como «el pequeño Nicolás» después del escándalo que protagonizó hace unos años. El joven presumía de tener amistad con los empresarios más importantes de España y lo cierto es que demostró que conocía a muchos políticos que disfrutan de un gran impacto social. De un momento a otro se convirtió en un rostro muy polémico, por eso sorprendió tanto cuando aceptó la propuesta de ‘Gran Hermano VIP’. Francisco asegura que en ningún momento quiso ser famoso, aunque se vio obligado a aceptar la propuesta de Mediaset porque quería que el público le conociera de verdad.

El documental de Netfix ‘Pícaro: El pequeño Nicolás’ arroja luz sobre muchos aspectos, pero ¿quién es verdaderamente Francisco Nicolás y cuáles son sus planes? En las últimas horas se está hablando mucho de él porque se ha sometido a un retoque estético. El doctor Ángel Martín Hernández ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram explicando en qué consiste el cambio de su cliente. Le ha pinchado en unas zonas muy concretas de la cara para resaltar sus rasgos masculinos. Es un tratamiento muy común en aquellos pacientes que buscan resaltar los pómulos y la mandíbula.

Los efectos duran alrededor de dos años, pero empiezan a notarse prácticamente al momento, por eso es una táctica que ha ganado tanta popularidad en los últimos tiempos. El especialista que ha tratado a Francisco Nicolás ha trabajado con otras celebridades como: Alejandro Sanz, Malú, Iker Casillas, Feliciano López, Miguel Torres o Rafa Nadal. El precio del tratamiento empieza en 400 euros, aunque lo más habitual es que termine alcanzando los 700. No obstante es posible que «el pequeño Nicolás» no haya pagado nada debido a la publicidad que está haciendo.

El futuro de Francisco Nicolás

Después de participar en ‘Pícaro: El pequeño Nicolás’, son muchos los que quieren saber qué pretende hacer Francisco con su futuro. Asegura que no quiere formar parte de ningún proyecto televisivo, simplemente acepta aquellos proyectos que considera interesantes. Recalca que a estas alturas ya ha participado en empleos tan potentes que no todo le llama la atención.

«Yo ya he estado en casi todos los sitios en los que puedes estar. Lo que me preocupa es cansarme o aburrirme cuando tenga 50 años. Cuando eso pase me dedicaré a lo social. A destinar parte de lo ganado para ayudar a gente que pasa hambre. Primero me gustaría centrarme en los de aquí. Me encantaría liderar un partido político. Pero hay que ser conscientes de la realidad: gano más que si me dedicara a la política», declaró en ‘El Mundo’.

Durante el documental que grabó en Netflix, Francisco Nicolás dio algunos detalles sobre el nivel de vida que llevaba antes de saltar a la fama. Además de estudiar en uno de los colegios más exclusivos de Madrid, podía disfrutar de una mansión situada en El Viso, una emblemática zona de la capital. En estos momentos ya no queda nada de dicha propiedad, pero Fran, como le llaman sus amigos, promete que gana más de un millón de euros al año.

¿Tiene poder Francisco Nicolás?

El diario citado anteriormente charló con Francisco en 2016 y este presumió de ser una persona poderosa, rango que explicaría su lujoso nivel de vida. «Con 17 años y con dinero es verdad que haces extravagancias. Cuando tienes poder, te sientas detrás de Florentino Pérez y vas por Madrid en un coche oficial con cuatro escoltas… Al final te lo crees. Y es un fallo. Yo con 15 años ya iba en coche oficial al colegio».

El pequeño Nicolás asegura que está acostumbrado a sentirse poderoso desde que era muy joven. Según su versión, llegó a trazar una trama para que sus compañeros se perdieran la clase de Matemáticas. «Los martes y los jueves tenía Matemáticas a primera hora, mi colegio estaba en El Viso. La profesora aparcaba cerca, donde unas monjas. Íbamos un poco antes, poníamos el inhibidor de frecuencia y la profesora no podía aparcar. Al no haber sitios, llegaba 40 minutos tarde y nos perdíamos la clase», declara visiblemente orgulloso.

El precio de la fama

Francisco Nicolás reconoce que ha tenido que medicarse después de estallar su revuelo mediático. Habló abiertamente de las cosas que hizo cuando era solo un niño y se generó tanta polémica que se sintió presionado, siempre siguiendo sus declaraciones. Ahora está más tranquilo y esa es una de las razones por las que comparte sus retoques estéticos y otras cuestiones más livianas, pero hace años tuvo que tomar cartas en el asunto.

«He tenido problemas, sobre todo hace unos años. Lo que piensan mis amigos es que bastante bien estoy para todo lo que me ha ocurrido. Hay momentos de debilidad. Hay momentos mejores. No tomo medicación ahora, pero sí hubo un tiempo en que tomaba y si te tomabas dos cervezas con la medicación te hacía efecto todo el día. Una noche me tomé tres copas, luego la medicación», comenta en ‘Huffpost’

Fran reconoce que estuvo tomando antidepresivos, aunque afortunadamente esta etapa ahora solo es un triste recuerdo.