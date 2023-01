Un pastizal: esto es lo que Ortega Cano paga a su hija Gloria Camila por su nuevo capricho

La vida de los Ortega Cano y Mohedano parece que siempre son noticia. Ahora sabemos lo que Ortega Cano paga a su hija por su nuevo capricho. La ex novia de Kiko Jiménez ha estado tiempo de baja por ansiedad y depresión, y este es un motivo de peso por lo que no la vemos en televisión. Y ello hace que no ingrese mucho dinero, a parte de los bolos, marcas y photocalls a los que asiste.

Por todo ello parece que papá Ortega se ocupa de ello y le buscado un nuevo trabajo, lo cual no es nada discutible si lo que uno quiere es trabajar en la vida. Hemos sabido por Kiko Hernández que la hija del torero tiene nuevo proyecto. Lo que no sabíamos es la cantidad que le cuesta al mes este nuevo capricho de Gloria Camila.

Lo que Ortega Cano paga a su hija Gloria Camila

Es un restaurante por el que paga unos 8.000 euros de alquiler. Como el torero no quiere hacerse cargo de ello porque está por otras cosas y también necesita tranquilidad ha delegado tales funciones en su hija, que es la responsable del local.

Lo cierto es que la hija del torero se ha mostrado ilusionada con ello pero hay que decirle que llevar un restaurante es realmente complicado, no siempre funciona y lleva quebraderos de cabeza. Por lo que si la familia quiere estar algo más tranquila no sabemos si es lo mejor. Se ha podido saber que el local está cerca de la casa que tienen ambos.

Si uno es propietario de un restaurante debe estar a diario para ver cómo funciona todo. Y no siempre los números responden, si no que se lo pregunten a Chicote con su periplo con los restaurantes que visita cada semana.

La ilusión por nuevos proyectos está siempre bien para sentirse mejor pero no vale ser propietario de un negocio hostelero sin tener demasiada idea de cómo funciona. Para esto hay que hacer cursos, masters y otros.

Recordemos que Gloria Camila estudió diseño de moda y su padre le puso en aquel entonces una tienda de bolsos, que tuvo que cerrar en poco tiempo. Así que deseamos que no suceda lo mismo. La hija de Ortega Cano parece una joven con cabeza, pero le aconsejamos que se deje asesorar por expertos del sector y que viva in situ la complicación de llevar un restaurante.