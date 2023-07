Un oso se cuela en una casa y la policía se lo encuentra sentado tranquilamente en el jacuzzi

Un video que muestra como un oso se refresca en una jacuzzi de una casa se ha hecho viral en redes sociales donde acumula más de 370.000 visualizaciones y múltiples reacciones por parte de los distintos usuarios. En la grabación puede verse como un oso pardo se encuentra tranquilamente sentado dentro del agua sin hacer caso a la mirada atónita de los agentes de policía que se habían trasladado hasta allí por una llamada de los propietarios.

Según el departamento de policía, el curioso suceso, que ocurrió en la ciudad de Burbank, en California, fue debido a la ola de calor que está abrasando toda la zona. «¡Este oso está superando el calor en Burbank! Los oficiales están en la escena después de que el oso fue visto en un vecindario en la ladera antes de darse un chapuzón para refrescarse», dijo la policía de Burbank a través de sus redes sociales.

Cabe decir que los osos que viven cerca de poblaciones humanas suelen colarse en casas o propiedades privadas para robar alimentos o utilizar las instalaciones a su antojo. Estos animales no parecen tener miedo a los humanos aunque cuando los ahuyentan suelen huir de la escena del delito.

En este sentido, este medio publicó el pasado mes de junio como un osos se coló en una casa para robar comida. El video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, muestra como el animal entra por una venta del segundo piso de este domicilio y tras estar un tiempo en el interior intenta salir por la misma ventana pero se queda atrapado. Finalmente vuelve al interior de la vivienda y logra huir por una ventana del primer piso.

El dueño del inmueble, que se sitúa en Steamboat Springs, Colorado, afirmó a la prensa local que el mamífero se comió unas chuletas que tenía guardadas para la cena y unos bocadillos que se encontraban en la despensa de la casa. Afortunadamente nadie salió herido y el oso no atacó a nadie.

El video, con más de 200.000 reproducciones, provocó todo tipo de reacciones en redes sociales. «En lugar de filmar, ¿qué le parece advertir a las personas que están adentro y ponerse a salvo usted y sus hijos? Sólo digo», ha escrito un usuario. «Algo similar sucedió en Rumania hace unos días. Al día siguiente, los funcionarios dijeron que debían matar 200 osos. Espero que no tengan las mismas leyes», ha dicho otro.

