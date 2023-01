Las lluvias torrenciales que han caído en California no dan tregua a los vecinos, donde las fuertes tormentas han anegado carreteras, han hecho que los ríos se desborden y han obligado a miles de personas a huir de ciudades con antecedentes de corrimientos de tierras. Al menos, 14 personas han muerto desde la semana pasada. Las tormentas han provocado algunos avisos de tornado, las cuales han llevado también fuertes nevadas a Sierra Nevada después de descargar hasta 36 centímetros de lluvia en las zonas más elevadas del centro y el sur de California. Mientras, gran parte de este estado sigue sufriendo una sequía de grave a extrema, aunque las tormentas hayan ayudado a llenar los embalses agotados.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha emitido una declaración de emergencia para dar acceso a la zona afectada al fondo económico de desastres naturales, que pueda apoyar la respuesta a la tormenta y los esfuerzos de socorro en más de una docena de condados.

Las tormentas han dejado más de 200.000 hogares y empresas sin electricidad este martes. Mientras, el servicio meteorológico ha emitido una alerta de inundaciones para toda la bahía de San Francisco, el valle de Sacramento y la bahía de Monterrey.

Además, durante las lluvias torrenciales en la zona de San Francisco, el sistema sanitario diseñado para contener las aguas residuales de inodoros, duchas y lavabos se ha inundado de aguas pluviales que se han colado por las grietas y agujeros de las viejas tuberías de alcantarillado.

