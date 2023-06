El curioso robo de un oso en una casa: devora la cena del propietario y se atasca en una ventana al huir

Un curioso video donde un oso se cuela en una casa se ha viralizado en redes sociales. En él se ve al intrépido animal entrando por una ventana del segundo piso de una casa. Tras estar un tiempo en el interior intenta salir por la misma ventana pero se queda atrapado y no logra bajar a pesar de hacer varios intentos. Finalmente vuelve al interior de la vivienda y logra huir por una ventana del primer piso.

El dueño del inmueble, que se sitúa en Steamboat Springs, Colorado, afirmó a la prensa local que el mamífero se comió unas chuletas que tenía guardadas para la cena y unos bocadillos que se encontraban en la despensa de la casa. Afortunadamente nadie salió herido y el oso no atacó a nadie.

El video, con más de 200.000 reproducciones, ha provocado todo tipo de reacciones en redes sociales. «En lugar de filmar, ¿qué le parece advertir a las personas que están adentro y ponerse a salvo usted y sus hijos? Sólo digo», ha escrito un usuario. «Algo similar sucedió en Rumania hace unos días. Al día siguiente, los funcionarios dijeron que debían matar 200 osos. Espero que no tengan las mismas leyes», ha dicho otro.

Wow instead of filming how about warning the people inside and get yourself and your children to safety. Just sayin.

We had something similar happening in Romania few days ago. Next day, officials said that 200 bears must be killed. Hope you don’t have same laws.

— Axel Grumm (@AxelGrumm) June 21, 2023