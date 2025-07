Una okupa se va de viaje al Caribe y le okupan la casa: «Llevo 10 años en la vivienda»

Raquel Garrido ha denunciado públicamente este miércoles que, al regresar de sus vacaciones en República Dominicana, descubrió que la vivienda en la que estaba había sido okupada por otra persona. Lo paradójico del caso es que ella misma llevaba casi una década residiendo en ese inmueble sin ser la propietaria legal, es decir, lo había okupado previamente.

La mujer afirma que durante años había hecho «mejoras» en la vivienda y la consideraba «su hogar», pese a no contar con contrato de arrendamiento ni título de propiedad. Al regresar del viaje, encontró la cerradura cambiada y supo que otra persona se había instalado en la casa en su ausencia. La situación ha generado controversia, ya que ambas mujeres se encuentran en situación irregular en relación con el inmueble, ya que la casa actualmente es propiedad de una promotora inmobiliaria.

Según el testimonio de la mujer, fue un grupo de conocidas quienes habrían aprovechado su viaje para compartir públicamente, incluso con la nueva ocupante, que la casa estaba deshabitada. Uno de los mensajes recibidos tras su regreso fue especialmente contundente: «Muy buenas tardes, señora Raquel. Te has quedado sin casa».

La historia fue dada a conocer en el programa En boca de todos, donde la mujer relató que había invertido mucho tiempo y dinero en acondicionar la vivienda y que ahora se sentía víctima de una «traición», debido a que ambas mujeres involucradas en este hecho eran amigas: «Dejamos de ser amigas y dan todo tipo de datos y todos los límites se sobrepasan».

Pese a haber acudido a la Guardia Civil y a haber intentado recuperar la casa por la vía «amistosa», no ha conseguido que la nueva ocupante abandone el inmueble. Las autoridades, al no haber denuncia formal del propietario, se han limitado a registrar la situación. Por el momento, no se ha producido ninguna intervención oficial para desalojar a la nueva residente.