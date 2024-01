Nuevas imágenes de Rosalía y Jeremy Allen dando un paseo por un bosque cercano a Los Ángeles

Tiene 31 años y su nombre suena con fuerza en los mejores medios. Rosalía se ha convertido en una de nuestras estrellas más internacionales y en los últimos tiempos está de plena actualidad gracias a su relación con Jeremy Allen White. El popular actor y su nueva novia se han dejado ver en un bosque cercano a Los Ángeles, ciudad que ha sido testigo de su historia de amor. Todos los pasos que da a Rosalía generan una gran repercusión, especialmente desde que terminó su relación con Rauw Alejandro después anunciar que iba a casarse con él. Los artistas terminaron este romance en términos amistosos, a pesar de todas las especulaciones que hay sobre el mismo.

No son pocos los que aseguran que Rauw Alejandro le fue desleal a Rosalía. Lo que es evidente es que el joven intentó recuperarla, pero ella dio carpetazo a este noviazgo hace mucho tiempo. Los paparazzi captaron movimientos extraños y empezaron a estudiar sus movimientos. Fue en ese instante cuando descubrieron que tenía algo especial con Jeremy Allen White, a pesar de que en un primer momento ambos intentaron pasar inadvertidos. El artista ha ganado tanta popularidad desde ese momento que se ha convertido en la nueva imagen de Calvin Klein, protagonizando una campaña que ha dado la vuelta al mundo.

Rosalía y Jeremy Allen White de senderismo por Los Ángeles recientemente. pic.twitter.com/B3x0NuzrBN — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) January 19, 2024

El actor de ‘The Bear’ se ha posicionado como uno de los actores más atractivos del momento y su reputación ha crecido como la espuma. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Lo cierto es que disfruta de un vínculo muy especial con Rosalía, tienen muchas cosas en común y pasan mucho tiempo juntos. Recientemente se han dejado ver en un bosque situado a las afueras de Los Ángeles y las imágenes que han protagonizado han corrido como la pólvora.

Las únicas palabras de Rosalía

Rosalía no está acostumbrada a hablar de su vida sentimental y considera que lo mejor que puede hacer es omitir ciertos rumores que no tienen ningún tipo de fundamento. Por ese motivo nunca ha contado el verdadero motivo por el que se separó de Rauw Alejandro, con quién había decidido casarse el pasado verano. El problema es que tampoco está dispuesta a profundizar en noticias que son completamente reales, como sucedió cuando le preguntaron por Jeremy. Sus únicas palabras fueron: «Lo que se ve, no se pregunta».

Fuentes cercanas a la catalana recalcan que Jeremy ha llegado a su vida en el momento perfecto y se ha dado cuenta de que puede compartir con él sus verdaderos sentimientos. Afortunadamente tienen costumbres muy parecidas. A los dos les encanta viajar y disfrutar de la gastronomía, por eso es tan habitual verles por los sitios más turísticos de Los Ángeles.

El protagonista de ‘Shameless’ está de plena actualidad a raíz de la campaña publicitaria que ha realizado con Calvin Klein, por eso es tan complicado que pueda esconderse de los paparazzi. Es un buen momento para señalar la gran diferencia que hay entre el artista y Rosalía. Mientras Jeremy ha experimentado un cambio notable a la hora de trabajar y de realizar ciertos proyectos, la cantante se mantiene estable, por eso presume de ser la misma que saltó a la fama con ‘Malamente’.

Rosalía maneja una teoría muy particular

En una entrevista reciente, Rosalía ha explicado que la diferencia entre ella y el resto de artistas es que muchos de sus compañeros siguen una evolución natural. Insiste en que no es nada malo, de hecho recuerda que lo han hecho todas las grandes figuras. «Mis artistas favoritos son cambiantes. Mira Picasso, por ejemplo. Él estaba en constante cambio. No sé si llamarlo evolución, porque quién sabe cómo él entendía el principio y el final de su carrera. Su etapa azul no era igual que su etapa más cubista. Y yo aplaudo el cambio, que nunca es mejor ni peor, sino distinto». El problema es que su caso es diferente.

Ahora a todo el mundo está pendiente de sus palabras porque ha salido a la luz que Rauw Alejandro se ha enamorado de una joven modelo. Durante una entrevista con ’20 Minutos’, la intérprete dejó claro que utilizaba todas las emociones que sentía para crear canciones y obras que en algún momento pasarán a la historia de la música. Es cierto que nadie puede negar que su voz suena en las mejores radios y ha tenido la suerte de cantar en los estadios más famosos del mundo.

«Todo sentimiento es una buena excusa para escribir una canción. Todo lo que te remueva sirve en el proceso creativo. Hay necesidades, pulsiones, que te ayudan a expresar», declaró antes de salir a la luz sus fotos con Jeremy en el bosque de Los Ángeles. Es evidente que Rosalía sabrá sacar partido de todo lo que está sintiendo a raíz de su bonita historia de amor con el actor.