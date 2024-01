Rauw Alejandro se pronuncia, finalmente, sobre su relación con Rosalía: «Era muy bonita»

Rauw Alejandro nunca se había sincerado tanto como ahora acerca de su relación con Rosalía. Lo ha hecho en una reciente entrevista en la que se pueden recoger muchas pistas acerca de cómo fue su amor y su inesperada ruptura, ya que se produjo en un momento en el que todo parecía ir de maravilla y que sonaban campanas de boda, ya que estaban comprometidos.

Lo ha hecho en una entrevista para el youtuber Vicente Chente Ydrach, donde no ha dudado en hablar acerca de lo ofendido que se sintió al ser acusado de haberle sido infiel a la cantante: «Nosotros llevábamos casi cuatro años y no había pasado nada, nunca salió ninguna noticia negativa, ni infidelidad, ni nada, y cuando salió nuestra noticia, que ninguno de los dos queríamos decirla y lo dijeron de una manera muy… Dejando todo abierto a especulaciones».

«Nunca lo había vivido, fue la primera vez que me pasaba algo así, y fue fuerte. Van pasando muchas cosas a la vez y uno no está preparado, no hay una enseñanza sobre eso (…) El mundo hoy día, lo que son los medios, se van al garete, el Tik Tok, la prensa amarilla, se inventan cualquier noticia y te ponen un titular», confesaba el cantante acerca de cómo vivió él estas acusaciones.

Toda esta situación supuso un gran golpe para el puertorriqueño, que lo contaba de esta forma: «Obviamente me frustra, porque está la vida del artista, la vida de la farándula, pero está la vida personal, y todo lo que he vivido en ella es real, la amistad, mi pasada pareja. Yo proyecto lo que soy yo, no un personaje, y a la gente le cuesta separar realmente lo que es Rauw Alejandro de Raúl. Fue un verano raro, fuerte».

El cantante ya se ha pronunciado acerca del tema, aunque lo hizo por primera vez cuando sacó por sorpresa la canción Hayami Hana, dedicada a Rosalía, que lanzó poco después del anuncio de la ruptura.