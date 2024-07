La nueva vida de Óscar Díaz tras ganar el bote de ‘Pasapalabra’: «Dame el dinero, calvo»

La vida de Óscar Díaz dio un vuelco radical hace apenas mes y medio cuando ganó el bote millonario de ‘Pasapalabra’. Un montante de casi 1,9 millones de euros del que poca gente conoce el esfuerzo para conseguirlo. El madrileño ha hablado sobre su vida antes, durante y después de su paso por el programa de Antena 3. Lo ha hecho en un pódcast presentado por Judith Tiral y ha puesto encima de la mesa la historia al completo, el lado bueno y el lado malo. Tanto es así que no ha escondido las críticas que recibió por parte de los espectadores que querían que ganase su contrincante. «Dame el dinero, calvo», le llegaron a decir.

Óscar Díaz comenzó su aventura en la televisión de forma casual. Durante su última entrevista ha explicado cómo un día, mientras tomaba sopa en casa, decidió probar a contestar las preguntas del concurso desde su sofá. «Un día estás tomando sopa en casa y pruebas a contestar las preguntas. Ves que vas a la misma velocidad y al mismo ritmo. Y claro, se te mete el demonio dentro y te preguntas cómo se te daría estando en la pequeña pantalla», comenta visiblemente ilusionado.

Su primer acercamiento a los concursos televisivos fue precisamente con ‘Pasapalabra’. «Fue mi primer concurso. Llegó a España en el año 2000. El casting era muy parecido al actual. Se te hacían un par de Roscos por escrito y luego te hacían otro delante de la cámara. Y veían cómo te desenvolvías y tenías soltura», recuerda con una sonrisa.

Lo que resulta más sorprendente es la dedicación y esfuerzo que Óscar puso antes de su debut en televisión. Decidió tomarse un descanso de su trabajo para prepararse a fondo. «Estuve casi dos años preparándome antes de entrar en ‘Pasapalabra’. Cuando empecé, dejé un trabajo que era muy chulo pero que no me estaba llevando por el buen camino. Decidí tomarme un tiempecillo de descanso. Me pasó que me sentía culpable después de tantos años de trabajo. No era capaz», confiesa en el pódcast ‘Tengo una duda’.

Óscar Díaz comparte el secreto de su éxito en Antena 3

La clave del éxito de Óscar Díaz en ‘Pasapalabra’ fue su meticulosa preparación. «Echan muchas horas», asegura, refiriéndose al tiempo invertido en estudiar para el concurso de Antena 3. Uno de los recursos que utilizó fue una aplicación llamada Anki, la cual ya había mencionado en otras ocasiones. «Hay una aplicación que tiene un sistema de tarjetas y que está muy bien para datos concretos. Es decir, definición y respuesta. La gente lo usa para aprender idiomas y recordar palabras», explica con total naturalidad. Esta herramienta le permitió memorizar una cantidad ingente de información que luego le resultó crucial en el programa.

La anécdota más destacada de su participación fue cómo supo la respuesta ganadora del bote, la palabra «Fahrenkamp». Concretamente ha dicho: «Los concursantes hacemos cosas muy raras. Una de ellas es hacerse listas de posibles preguntas que nos pueden caer. Yo tengo una lista de arquitectos con diferentes obras. Y tenía a este señor con una obra diferente». Esta meticulosa preparación y la capacidad de anticipar preguntas posibles fue lo que finalmente le permitió llevarse el gran premio.

¿Por qué Óscar no ha recibido el dinero de ‘Pasapalabra’?

A pesar de haberse ganado el bote, Óscar Díaz aún no ha visto un euro del premio. «De momento soy rico en potencia. X días después de la emisión tu ganarás lo que corresponda. Está por llegar. Ese plazo no ha vencido. Yo en algún momento tendré dinero. De momento no. Un día aparecerá un número muy grande en la cuenta», detalla en ‘Tengo una duda’.

Dicha espera no ha mermado su entusiasmo, aunque reconoce que, después del paso por Hacienda, la cantidad neta que recibirá será significativamente menor. «Después del paso por Hacienda, lo de millonario igual se me cae. Pero es una locura igualmente».

El dinero no es lo más importante en la vida de Óscar Díaz

La victoria en ‘Pasapalabra’ no ha cambiado sus planes inmediatos. «Desde que comencé a concursar a los 29 años hasta los 51 años, yo había ganado unos 700.000 y pico euros. Eso, compartido con Hacienda, son algo más de 400.000 euros. Eso dividido entre tantos años, nos da 20.000 euros al año, que es un sobresueldo estupendísimo que me ha permitido vivir más desahogado», afirma.

Aunque su premio en ‘Pasapalabra’ es el mayor que ha ganado, Díaz ha participado en otros programas como ‘Saber y ganar’ y ‘Boom’. A pesar de estos éxitos, considera difícil vivir exclusivamente de los concursos televisivos. «Salvo que ganes un bote importante en un concurso de este tipo, no puedes vivir de los concursos», comenta.

A pesar de la tranquilidad que le ha dado el premio, Óscar Díaz quiere cumplir con sus compromisos . «Voy a seguir trabajando. Me parece feo borrarte de la vida de un día para otro. Podría tomármelo con más calma. Pero me da mucha cosa no cumplir los compromisos que ya tenía adquiridos».