Este es el dinero que tiene Óscar Díaz en el banco tras ganar el bote de ‘Pasapalabra’

Tenemos respuesta para la gran pregunta. ¿Por qué Óscar Díaz, el último ganador de ‘Pasapalabra’, ha asegurado que solo tiene 6.000 euros en el banco si ha ganado un premio que roza los dos millones?

Óscar ha hecho una confesión impactante sobre su situación financiera actual. Aunque se llevó el impresionante premio de 1.816.000 euros, por ahora sus ahorros son inferiores. ¿Cómo es posible que alguien que ha ganado una suma tan grande tiene una cantidad un tanto discreta?

El pasado 16 de mayo, Óscar Díaz se alzó con el ansiado bote de ‘Pasapalabra’, un momento que quedará grabado en la memoria de los seguidores del programa. La competencia fue reñida y Moisés Laguardia, su rival, estuvo cerca de llevarse el premio en varias ocasiones. Sin embargo, fue Óscar quien finalmente respondió correctamente a todas las preguntas de ‘El Rosco’, protagonizando un momento que ya ha pasado a la historia de Antena 3.

Dos semanas después de este gran triunfo, Óscar visitó el programa ‘Espejo Público’ para hablar sobre cómo ha cambiado su vida desde que Roberto Leal lo proclamara ganador. A pesar del cariño y la atención que ha recibido de la gente en las calles, hay un aspecto de su vida que no ha cambiado tanto: su cuenta bancaria. Óscar confesó que, por el momento, tiene solo unos 6.000 euros en el banco. ¿La razón? Aún no ha recibido el premio completo.

Las declaraciones de Óscar Díaz

Durante su última entrevista, Óscar también reflexionó sobre lo complicado que había sido para él no decir lo que había pasado en el concurso presentado por Roberto Leal. Tenía que guardar el misterio. Pasaron tres semanas sin poder contar nada a nadie, una situación que resultó ser un verdadero desafío y que incluso afectó a su madre. «Fueron tres semanas sin poder contar nada, algo que llevaba fatal», comentó al respecto.

Aunque Óscar ha ganado 1.816.000 euros, no verá todo ese dinero en su cuenta bancaria. La primera gran deducción viene de Hacienda. De los casi dos millones de euros, más de 500.000 euros serán destinados a impuestos. Esto se debe a que los premios de concursos televisivos en España están sujetos a una retención inicial del 19%, a lo que se suman otros impuestos en la declaración anual.

Óscar ha expresado su deseo de utilizar el dinero para asegurar el futuro de su familia. Uno de sus principales objetivos es pagar la hipoteca del piso que comparte con su mujer, algo que les proporcionaría una gran tranquilidad financiera. Además, tiene planes más personales y formativos, como mejorar sus habilidades de lectura, algo que considera muy importante.

Exactamente ha dicho: «Llega todo de golpe, el dinero del bote menos el 19%, aproximadamente 1.400.000 euros. Luego hay que meter eso en la declaración de la Renta y se quedará más o menos en el millón de euros. No me parece mal que Hacienda se quede con ese dinero, es lo que está estipulado y no tengo que ser especial frente a otros contribuyentes».

La victoria de Óscar Díaz

El camino de Óscar hacia la victoria no fue fácil. Su éxito en ‘Pasapalabra’ emocionó a los espectadores y a Roberto Leal, quien creó un vínculo especial con su concursante. Durante los 157 programas en los que participó, Óscar dedicó una gran cantidad de tiempo y esfuerzo a estudiar y prepararse para cada episodio. Esta dedicación finalmente dio sus frutos cuando logró completar ‘El Rosco’ con la respuesta correcta: «Fahrenkampl», el apellido del arquitecto alemán que diseñó la Villa Wenhold.

La victoria de Óscar en ‘Pasapalabra’ ha cambiado su vida, su situación económica y ha dejado huella en los espectadores. Al llevarse el bote de casi dos millones de euros se une a la lista de ganadores legendarios del concurso, junto con figuras como Rafa Castaño y Pablo Díaz. Su victoria también ha sido un éxito para Antena 3, que logró captar la atención de millones de espectadores con una programación especial que culminó con la emisión en directo del momento de la victoria.

Aunque Óscar Díaz aún no ha visto el impacto financiero completo de su victoria en ‘Pasapalabra’, su vida ha empezado a experimentar ciertos cambios. Entre otras cosas, se ha convertido en un rostro muy conocido dentro y fuera de Antena 3. Lo mismo le pasó a Rafa Castaño, quien incluso llegó a ocupar la portada de una revista muy conocida.